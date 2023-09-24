اكتشاف أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم في جنوب أفريقيا

اكتشف علماء آثار من المملكة المتحدة وبلجيكا وزامبيا أقدم هيكل بناه الإنسان في العالم في جنوب إفريقيا. وتم اكتشاف الهيكل المصنوع من الخشب المشغول في أرض مشبعة بالمياه في شمال زامبيا. ويبلغ عمره على الأقل ضعف عمر أي هيكل آخر معروف من صنع الإنسان، ومن المرجح أن يغير فهمنا للتكنولوجيا البشرية المبكرة والقدرات المعرفية.

ويعتقد أن الهيكل قد تم بناؤه من قبل نوع منقرض من البشر منذ نصف مليون سنة. من المحتمل أنه تم استخدامه كمسار مرتفع عبر المستنقعات أو كمنصة مرتفعة في منطقة الأراضي الرطبة، ربما للصيد أو الجزارة. تم العثور على هذا الاكتشاف على الضفة الجنوبية لنهر كالامبو، على بعد بضع مئات من الأمتار من شلال يبلغ ارتفاعه 235 مترا ووادي بعمق 300 متر. ربما تكون هذه العجائب الطبيعية قد جذبت الصيادين وجامعي الثمار إلى المنطقة في وقت مبكر.

تتميز المنطقة المحيطة بالهيكل ببيئات مختلفة، بما في ذلك السهول الفيضية الكبيرة والمستنقعات والبحيرات والأنهار والغابات والغابات المطيرة المحلية الناتجة عن رذاذ الشلال. كانت كل بيئة من هذه البيئات قد اجتذبت حيوانات وحياة نباتية مختلفة، مما وفر الموارد للبشر الأوائل.

وقد عثر علماء الآثار على جزأين من الهيكل الخشبي: قسم بطول 1.4 متر من جذع شجرة وجذع شجرة، وكلاهما تم تعديلهما بواسطة نجارين في عصور ما قبل التاريخ. سمحت هذه التعديلات بوضع صندوق السيارة بشكل آمن فوق الجذع، مما أدى إلى إنشاء منصة مرتفعة أو مسار. كما تم اكتشاف أدوات حجرية أخرى، وموقد محتمل للطهي، وإسفين خشبي لتقسيم الأخشاب في الموقع.

كان البشر في عصور ما قبل التاريخ الذين بنوا الهيكل أعضاء في نوع منقرض يعرف باسم هومو هايدلبرغ. وكان هذا النوع، الذي عاش قبل ما بين 600,000 ألف و300,000 ألف سنة، قد استعمر بالفعل معظم أفريقيا وغرب آسيا وأوروبا. ومع ذلك، منذ حوالي 300,000 ألف سنة، انقرض إنسان هايدلبرغ، ربما بسبب المنافسة من الأنواع البشرية الأحدث مثل إنسان نياندرتال والإنسان العاقل.

يعد هذا الاكتشاف جزءًا من مشروع بحثي مستمر بعنوان "الجذور العميقة للإنسانية" بقيادة البروفيسور لاري بارهام من جامعة ليفربول. ونشرت النتائج في المجلة العلمية طبيعة. تم استخدام تقنيات التأريخ بالتألق لتحديد عمر الهيكل والتحف الأخرى الموجودة في الموقع.

يوفر هذا الاكتشاف الرائد رؤى قيمة حول تطور التكنولوجيا البشرية المبكرة ويوسع معرفتنا بقدرات الأنواع البشرية المنقرضة.

مصادر:

- طبيعة

– مشروع بحث الجذور العميقة للإنسانية وجامعة ليفربول