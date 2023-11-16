علماء يكتشفون Megabeds تكشف عن أحداث كارثية قديمة في البحر الأبيض المتوسط

كشف اكتشاف رائد للعلماء عن سلسلة من "الميجابايت" في قاع البحر الأبيض المتوسط، مما يسلط الضوء على الأحداث الكارثية التي ضربت المنطقة مرارا وتكرارا منذ آلاف السنين. هذه الميجابايت عبارة عن رواسب من المواد التي تكونت في الأحواض البحرية نتيجة للانفجارات البركانية وغيرها من الأحداث الكارثية.

وعثر الباحثون على هذه الطبقات الرائعة أثناء فحصهم للرواسب الرسوبية بالقرب من بركان ضخم تحت الماء في البحر التيراني، وهو جزء من البحر الأبيض المتوسط ​​على طول الساحل الغربي لإيطاليا. وكانت الدراسات السابقة قد ألمحت إلى وجود شيء مخفي تحت المحيط، لكن الصور عالية الدقة للرواسب لم تظهر إلى النور إلا بعد النشر الأخير في مجلة الجيولوجيا.

استخدم مؤلف الدراسة الرئيسي ديريك سوير، الأستاذ المشارك في علوم الأرض بجامعة ولاية أوهايو، وزملاؤه تقنيات التصوير المتقدمة لمراقبة طبقات الرواسب بتفصيل كبير. ما وجدوه كان عبارة عن أربعة قاعات ضخمة متميزة، يتراوح سمك كل منها من 33 إلى 82 قدمًا (10 إلى 25 مترًا)، مفصولة بطبقات من الرواسب.

وأكدت النوى المستخرجة من الموقع أن هذه الميجابايت كانت مكونة من مادة بركانية. وتباين عمر الطبقات المكتشفة، إذ يعود أقدمها إلى حوالي 40,000 ألف سنة، تليها طبقة عمرها 32,000 ألف سنة، وأخرى عمرها 18,000 ألف سنة، وأصغرها تشكلت قبل نحو 8,000 آلاف سنة.

ولتحديد أصل هذه البقايا من الانفجارات البركانية، قام الباحثون بفحص النشاط البركاني المعروف في المنطقة. تشتهر المنطقة التي تشكلت فيها الميغابيد بنشاطها البركاني الكبير، بما في ذلك بركان كامبي فليغري العملاق، الذي أظهر علامات نشاط حديثة.

ولهذا الاكتشاف الرائد آثار مهمة لفهم المخاطر البركانية في المنطقة. ومن خلال دراسة هذه الميجابايت، يهدف العلماء إلى الحصول على نظرة ثاقبة للانفجارات المستقبلية المحتملة والتهديدات التي تشكلها. وفقًا لديريك سوير، "لا يزال هذا المجال بأكمله نشطًا، ولا يزال هناك الكثير من القلق بشأن مستقبل ذلك، لذلك من المحتمل بالتأكيد أن يحدث ذلك مرة أخرى."

بشكل عام، لا توفر هذه النتيجة لمحة عن الماضي الكارثي للبحر الأبيض المتوسط ​​فحسب، بل تؤكد أيضًا على الحاجة المستمرة لرصد وفهم النشاط البركاني في المنطقة لضمان سلامة السكان القريبين.

أسئلة وأجوبة

ما هي الميغابيد؟

Megabeds عبارة عن رواسب من المواد التي تتشكل في الأحواض البحرية بسبب الأحداث الكارثية مثل الانفجارات البركانية.

كيف تم اكتشاف الميجابايت؟

تم اكتشاف الميجابايت من خلال التصوير عالي الدقة لرواسب الرواسب في قاع البحر التيراني، بالقرب من بركان تحت الماء.

ما هي أعمار الميغابيد؟

يبلغ عمر أقدم ميغابيد حوالي 40,000 سنة، تليها أخرى يبلغ عمرها 32,000، و18,000، و8,000 سنة.

ما مغزى هذا الاكتشاف؟

يساعد هذا الاكتشاف في فهم المخاطر التي تشكلها البراكين في المنطقة ويسلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة البحث والرصد لضمان سلامة السكان القريبين.