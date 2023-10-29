اكتشف علماء الجيولوجيا زيلانديا، القارة الخفية، مما يغير فهمنا لتاريخ الأرض

توصل الباحثون إلى اكتشاف رائد يتحدى تصورنا لجغرافية الأرض. كانت القارة الخفية المعروفة باسم زيلانديا، أو تي ريو ماوي باللغة الماورية، مختبئة على مرأى من الجميع منذ ما يقرب من 375 عامًا. وكانت حقيقة وجود هذه الكتلة الأرضية موضوع تكهنات على مر السنين، ولكن في عام 2017 فقط أكد الجيولوجيون وجودها أخيرًا.

تمتد زيلانديا عبر ما يقرب من 1.89 مليون ميل مربع، مما يجعلها أكبر من شبه القارة الهندية. وكانت ذات يوم جزءًا من قارة غوندوانا العملاقة، والتي كانت تضم أيضًا شرق أستراليا وغرب القارة القطبية الجنوبية منذ حوالي 500 مليون سنة. يُعتقد أن المستكشف الهولندي أبيل تاسمان قد واجه زيلانديا لأول مرة في عام 1642 أثناء بحثه عن "القارة الجنوبية العظمى" بعيدة المنال. على الرغم من أنه لم يجد الأرض الجديدة، إلا أنه جمع رؤى من شعب الماوري المحلي، الذي كشف عن وجود مساحة كبيرة من اليابسة في الشرق.

ما يجعل زيلانديا فريدة من نوعها هو أن معظمها يقع تحت سطح المحيط. استخدم الجيولوجيون في معهد أبحاث التاج زيلاند (GNS Science) زيلانديا كمثال لتسليط الضوء على كيف يمكن أن يظل شيء مهم جدًا مخفيًا لعدة قرون. لا تزال العملية التي انفصلت بها زيلانديا عن جوندوانا غير مفهومة تمامًا، ولكنها تتحدى فهمنا لتكتونية الصفائح.

علاوة على ذلك، فإن اكتشاف زيلانديا يثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول كيفية تعريف القارات. في حين أن كل قارة على وجه الأرض تتكون من العديد من البلدان، فإن زيلانديا لديها ثلاثة أقاليم فقط. يتحدى هذا التمييز التعريفات التقليدية ويدفع إلى مزيد من الاستكشاف للتاريخ الجيولوجي لكوكبنا.

أسئلة وأجوبة:

س: أين تقع زيلانديا؟

ج: تقع زيلانديا في الغالب تحت الماء في جنوب غرب المحيط الهادئ.

س: ما حجم زيلانديا؟

ج: تغطي زيلانديا حوالي 1.89 مليون ميل مربع، وهي أكبر من شبه القارة الهندية.

س: متى تم اكتشاف زيلانديا لأول مرة؟

ج: تم اكتشاف زيلانديا لأول مرة في عام 1642 من قبل المستكشف الهولندي أبيل تاسمان أثناء بحثه عن "القارة الجنوبية العظمى".

س: كيف تم التأكد من وجود زيلانديا؟

ج: أكد الجيولوجيون وجود زيلانديا في عام 2017 من خلال البحث والتحليل المكثف للبيانات الجيولوجية.

س: ما الذي يجعل زيلانديا فريدة من نوعها؟

ج: أغلب مناطق زيلانديا مغمورة تحت سطح المحيط، مما يشكل تحديًا لفهمنا لتكتونية الصفائح وتعريف القارة.