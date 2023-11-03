الغوص في الأعماق: الكشف عن وحش البحر القديم يورمونجاندر والهالينسي

هز اكتشاف رائد المجتمع العلمي مؤخرًا: اكتشاف نوع من وحوش البحر يبلغ طوله 24 قدمًا. ينتمي هذا المخلوق المكتشف حديثًا، الذي أُطلق عليه اسم Jormungander Walhallaensi، على اسم ثعبان البحر الأسطوري من الفولكلور الإسكندنافي، إلى عائلة mosasaur، وهي مجموعة من السحالي المائية الكبيرة آكلة اللحوم التي كانت تجوب المحيطات خلال أواخر العصر الطباشيري، منذ ما بين 145.5 و65.5 مليون سنة.

وصف العلماء والباحثون يورمونجاندر بأنه حلقة تطورية بين نوعين معروفين سابقًا من الموزاصورات، Clidastes وMosasaurus. كان هذا الوحش البحري الغامض يتباهى بالعديد من السمات الرائعة، بما في ذلك الزعانف التي تذكرنا بذيل سمكة القرش، إلى جانب نتوءات مميزة على جمجمته خلقت ما أشاروا إليه مازحا باسم "الحاجبين الغاضبين".

تم اكتشاف هذا النوع الاستثنائي في عام 2015، عندما تم العثور على أحفورة في والهالا، وهي بلدة صغيرة تقع في داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة. وعلى مدار ثماني سنوات مضنية، قام فريق من الخبراء بفحص العينة وتحليلها بدقة، وأكدوا أخيرًا وجود هذا النوع الجديد. كانت الحفرية، المحفوظة بشكل ملحوظ، تحتوي على جمجمة كاملة تقريبًا، وفكين، وعمود فقري، والعديد من الفقرات.

وازدهرت حيوانات الموزاصور، مثل يورمونجاندر، في البحار لملايين السنين قبل أن يلقاها زوالها النهائي أثناء اصطدام الكويكب الذي قضى على الديناصورات. خضعت هذه المخلوقات القديمة لتغيرات تطورية كبيرة، حيث تكيفت مع نمط الحياة المائي وأصبحت تشبه السحالي أو الثعابين أكثر من أبناء عمومتها من الديناصورات.

يساهم كشف أسرار مخلوقات ما قبل التاريخ مثل يورمونغاندر في فهم أعمق لتاريخ الأرض. وأكد المؤلف المشارك كلينت بويد من هيئة المسح الجيولوجي في داكوتا الشمالية على أهمية هذه الاكتشافات، قائلاً: "كلما تمكنا من ملء الجدول الزمني الجغرافي والزمني، كلما تمكنا من فهم هذه المخلوقات بشكل أفضل".

وبينما نواصل التعمق في ماضي الأرض، يكشف كل اكتشاف جديد عن فصل رائع في تطور الحياة على كوكبنا. يأخذنا الكشف عن Jormungander Walhallaensi في رحلة ساحرة إلى زمن مضى منذ زمن طويل، ويسلط الضوء على التنوع المذهل ومرونة الحياة في محيطات الأرض القديمة.

أكثر أسئلة متكررة

ما هو يورمونجاندر فالهالينسي؟



Jormungander Walhallaensi هو نوع مكتشف حديثًا من الموزاصور، وهو سحلية مائية كبيرة منقرضة وآكلة اللحوم. متى عاش يورمونجاندر فالهالينسي؟



ويُعتقد أن يورمونجاندر فالهالينسي عاش في أواخر العصر الطباشيري، منذ ما بين 145.5 و65.5 مليون سنة. ما هي بعض الخصائص الفريدة ليورمونجاندر فالهالينسي؟



يبلغ طول يورمونجاندر والهالينسي حوالي 24 قدمًا ويمتلك زعانف وذيل يشبه سمكة القرش وحواف مميزة على جمجمته يُشار إليها مازحًا باسم "الحاجبين الغاضبين". ما مغزى هذا الاكتشاف؟



يوفر اكتشاف Jormungander Walhallaensi رؤى قيمة حول تطور وتنوع الحياة في محيطات الأرض القديمة خلال العصر الطباشيري. كيف يرتبط Jormungander Walhallaensi بأنواع الموزاصورات الأخرى؟



يمثل Jormungander Walhallaensi نوعًا انتقاليًا، يربط بين فصيلتي Clidastes وMosasaurus mosasaur معًا.