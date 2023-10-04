اكتشف العلماء مادة غير متوقعة في عينة من الكويكب بينو

حقق العلماء اكتشافا مثيرا عندما فتحوا العلبة التي تحتوي على عينة تم جمعها من الكويكب القريب من الأرض بينو. وإلى جانب الصخور والتربة المتوقعة من خارج كوكب الأرض، عثروا على وفرة من المواد الداكنة ذات الحبيبات الدقيقة داخل غطاء الحاوية وقاعدتها. يمكن أن يوفر هذا الحطام غير المتوقع معلومات قيمة حول الكويكب.

وتم جمع العينة كجزء من مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا، والتي سافرت إلى بينو، على بعد 200 مليون ميل من الأرض، على مدى 7 سنوات. وتضمنت المهمة الهبوط على سطح الكويكب ثم العودة إلى الأرض لإسقاط العينة. تم نقل العلبة التي تحتوي على العينة بسرعة إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن لتحليلها بعناية.

الكويكبات مثل بينو هي بقايا من التكوين المبكر للنظام الشمسي. تعد دراسة تكوينها ومداراتها أمرًا بالغ الأهمية لفهم تاريخ كوكبنا وتطوير استراتيجيات لحماية الأرض من تأثيرات الكويكبات المحتملة. تعد وفرة المواد المكتشفة في العلبة اكتشافًا مثيرًا، لأنها تشير إلى أن هناك الكثير مما يمكن دراسته مما كان متوقعًا.

سيأخذ العلماء الآن وقتهم لجمع كل المواد من رأس الآلية داخل العلبة. لتحليل العينة، سوف يستخدمون تقنيات التحليل الدقيقة المختلفة، بما في ذلك المجهر الإلكتروني الماسح، والأشعة السينية، وأدوات الأشعة تحت الحمراء. ستساعد هذه الأدوات في تحديد التركيب الكيميائي للعينة، وتحديد المعادن المائية أو الجزيئات العضوية، والكشف عن أنواع معينة من المعادن الموجودة على الكويكب.

وسيوفر التحليل الأولي للعينة التي تم جمعها من بينو للباحثين رؤى قيمة ويساعدهم على الاستعداد لفحص العينة المجمعة، والتي سيتم الكشف عنها في بث مباشر لوكالة ناسا في 11 أكتوبر. ومن خلال دراسة الكويكبات مثل بينو، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لتكوين نظامنا الشمسي وكشف أسرار الكون.

وفي الوقت نفسه، فإن المركبة الفضائية المسؤولة عن تسليم العينة، والتي تسمى الآن OSIRIS-APEX، في طريقها لدراسة كويكب آخر قريب من الأرض يسمى أبوفيس. سيمر أبوفيس بالقرب من الأرض بما يكفي في عام 2029 ليكون مرئيًا بالعين المجردة، مما يجعله هدفًا مثيرًا لمزيد من الاستكشاف العلمي.

مصادر:

- سي ان ان