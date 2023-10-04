تكتشف مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا تركيبة عينة كويكب مذهلة

تفاجأ العلماء المشاركون في مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا بالنتائج غير المتوقعة عندما فتحوا العلبة التي تحتوي على العينة التي تم جمعها من الكويكب القريب من الأرض بينو. يمكن أن يوفر فائض المادة الداكنة ذات الحبيبات الدقيقة الملتصقة بغطاء الحاوية وقاعدتها معلومات قيمة عن تكوين الكويكب.

كان إكمال مهمة OSIRIS-REx بمثابة علامة بارزة لناسا. وبعد رحلة استغرقت 7 سنوات لمسافة 3.86 مليار ميل، هبطت المركبة الفضائية بنجاح في صحراء يوتا في 24 سبتمبر، بعد مناورة اللمس والانطلاق على سطح بينو.

في أكتوبر 2020، استخدمت المركبة الفضائية TAGSAM (آلية الحصول على عينات اللمس والذهاب) لإزعاج سطح بينو وجمع عينة. كانت وفرة المواد التي تم جمعها كبيرة جدًا لدرجة أنه لوحظ أن الجزيئات تنجرف بعيدًا في الفضاء قبل تثبيت رأس العينة في العلبة.

ودفع هذا الاكتشاف غير المتوقع العلماء إلى النظر في إمكانية إجراء فحص سريع للمواد الموجودة داخل العلبة. ومن خلال دراسة المادة الداكنة ذات الحبيبات الدقيقة الملتصقة بأسطح الحاوية، يأمل الباحثون في الحصول على رؤى قيمة حول تكوين وأصل بينو.

إن فهم تكوين الكويكبات مثل بينو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعلماء لكشف أسرار تكوين نظامنا الشمسي وتطوره. ومن خلال تحليل العينات التي تم الحصول عليها من بينو، يهدف الباحثون إلى فك رموز دور الكويكب في المراحل المبكرة من النظام الشمسي وربما الحصول على نظرة ثاقبة حول أصول الحياة على الأرض.

يفتح هذا الاكتشاف غير المتوقع آفاقًا جديدة للبحث ويسلط الضوء على أهمية البعثات الفضائية مثل OSIRIS-REx في توسيع معرفتنا بالكون ومكاننا فيه.

مصادر:

- سي ان ان