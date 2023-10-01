وجدت الدراسة أن خيطًا واحدًا من MicroRNA يتحكم في ذاكرة الخلايا التائية في التعرف على الخلايا السرطانية

اكتشف فريق من الباحثين في جامعة ماساتشوستس أمهرست دور شريط microRNA واحد، يُعرف باسم Let-7، في تنظيم قدرة الخلايا التائية على التعرف على الخلايا السرطانية وتذكرها. يلقي هذا البحث، الذي نُشر في مجلة Nature Communications وبدعم من المعاهد الوطنية للصحة، الضوء على الآليات الكامنة وراء العلاجات المناعية لمكافحة السرطان ويمكن أن يمهد الطريق لتحسين علاجات السرطان.

في الدراسة التي أجراها ليونيد بوبزينسكي وإيلينا بوبزينسكايا، وصف الباحثون كيف تلعب الخلايا التائية دورًا حيويًا في جهاز المناعة. خلايا الدم البيضاء هذه مسؤولة عن مكافحة مسببات الأمراض والخلايا غير الطبيعية، مثل الخلايا السرطانية. عندما تواجه الخلايا التائية مستضدات غريبة، فإنها تنشط وتتحول إلى خلايا تائية قاتلة، وتهاجم الغزاة.

بعد المعركة، تموت معظم الخلايا التائية القاتلة، لكن القليل منها يبقى على قيد الحياة ويتحول إلى خلايا ذاكرة. تتذكر خلايا الذاكرة هذه شكل المستضد وتظل في حالة تأهب للغزوات المستقبلية. تشبه هذه العملية كيفية عمل اللقاحات. ومن خلال تعريض الجسم لمسببات الأمراض الضعيفة، تولد اللقاحات خلايا ذاكرة يمكنها الاستجابة بسرعة إذا عاد العامل الممرض إلى الجسم.

ومع ذلك، أراد الباحثون فهم الآليات الدقيقة التي تشكل بها الخلايا التائية هذه الذكريات. واكتشفوا أن Let-7، وهو قطعة صغيرة من microRNA موجودة في خلايا الذاكرة، يلعب دورًا حاسمًا. كلما زاد عدد الخلايا التي تحتوي على 7، قل احتمال خداعها من قبل الخلايا السرطانية. وهذا يسمح للخلايا التائية بمحاربة السرطان وتذكر ظهور الخلايا السرطانية.

تكمن أهمية هذه النتيجة في إمكانية تعزيز العلاجات المناعية. ومن خلال فهم كيفية تنظيم Let-7 أثناء العلاج، يمكن للباحثين تعزيز ذاكرة وقدرات الجهاز المناعي للجسم. يمكن لخلايا الذاكرة، التي تمتلك خصائص تشبه الخلايا الجذعية، أن تعيش لسنوات عديدة وتوفر حماية طويلة الأمد ضد السرطان والأمراض الأخرى.

يؤكد المؤلف الرئيسي ألكساندريا ويلز على التأثير الترجمي لهذا البحث، معربًا عن حماسه للأفكار الأساسية المكتسبة وإمكانات العلاجات المناعية المستقبلية. إن التحقيق في تنظيم Let-7 أثناء العلاج يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لأبحاث السرطان وعلاجه.

المصادر: اتصالات الطبيعة | جامعة ماساتشوستس أمهرست