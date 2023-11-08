طفرة في السيطرة على السلوك الفوضوي للضوء

حقق الباحثون في جامعة مدينة نيويورك (CUNY) تقدمًا كبيرًا في التحكم في السلوك الفوضوي للضوء. ومن خلال ضبط أنماط التشتت مباشرة من مصدر الضوء نفسه، وجد الفريق منصة جديدة للتحكم في السلوك المعقد للضوء. ولهذا الاكتشاف آثار بعيدة المدى على تخزين الطاقة والحوسبة ومعالجة الإشارات.

تقليديًا، تمت دراسة سلوك الضوء في التجاويف الرنانة الدائرية أو المنتظمة الشكل. توفر هذه التجاويف أنماطًا أكثر قابلية للتنبؤ من ارتداد الضوء وتشتته. ومع ذلك، فإنها لا تقدم سوى فهم جزئي للتعقيدات التي لوحظت في سيناريوهات العالم الحقيقي.

وللتغلب على هذا القيد، أنشأ الباحثون تجويفًا على شكل استاد رياضي، ذو قمة مفتوحة وقناتين يتدفق الضوء إليه من الجانبين المتقابلين. ومن خلال معالجة شدة الضوء عند المدخلات وضبط التأخير بينها باستخدام المقابض الموجودة في تجويف الملعب، تمكن الفريق من التحكم في تفاعل أشعة الضوء. هذا التحكم المتماسك، المعروف باسم "استخدام الضوء للتحكم في الضوء"، أصبح ممكنًا بفضل ظاهرة "أنماط التشتت غير الانعكاسي" (RSMs).

وأظهرت الدراسة القدرة على التعامل مع RSMs، والتي تسمح بالإثارة والتحكم الفعال في الأنظمة البصرية المعقدة. من خلال دعم اثنين من RSMs المستقلين والمتداخلين عند ترددات معينة، حقق الباحثون حالة يدخل فيها كل الضوء إلى تجويف الملعب دون أي انعكاسات إلى منافذ القناة. يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة لتحسين تخزين وتوجيه ومراقبة الإشارات الضوئية في المنصات البصرية المعقدة.

وبالنظر إلى المستقبل، يخطط الباحثون لاستكشاف المزيد من التعقيدات في سلوك الضوء عن طريق إضافة المزيد من مقابض التحكم. سيوفر هذا المزيد من درجات الحرية لكشف تعقيدات سلوك الضوء وتعزيز فهمنا لهذه الظاهرة الأساسية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أهمية هذا الاختراق؟

ج: يسمح هذا التقدم بالإثارة والتحكم بكفاءة في الأنظمة البصرية المعقدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على تخزين الطاقة والحوسبة ومعالجة الإشارات.

س: ما هي أوضاع التشتت غير الانعكاسي؟

ج: أوضاع التشتت عديمة الانعكاس (RSMs) هي سلوكيات نادرة للضوء في تجاويف الرنين التي تتيح التحكم المتماسك في الضوء.

س: كيف تم تحقيق الاختراق؟

ج: عن طريق ضبط أنماط التشتت مباشرة من مصدر الضوء واستخدام تجويف على شكل استاد مع مقابض تحكم لمعالجة شدة الضوء والتأخير بين المدخلات.

س: ما هي الخطط المستقبلية لهذا البحث؟

ج: يهدف الباحثون إلى إضافة المزيد من مقابض التحكم لاستكشاف المزيد من التعقيدات في سلوك الضوء.