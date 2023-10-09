اكتشاف مرحلة جديدة من الجليد عالي الكثافة والساخن للغاية

ملخص: اكتشف العلماء مرحلة جديدة من الجليد عالي الكثافة، تسمى Ice XIX، والتي تظهر درجات حرارة شديدة الحرارة وزيادة في التوصيل الكهربائي. قد يساعد هذا الاكتشاف في تفسير المجالات المغناطيسية متعددة الأقطاب التي لوحظت حول أورانوس ونبتون. وباستخدام أشعة الليزر عالية الطاقة لمحاكاة الظروف القاسية، تمكن الباحثون في أداة Matter at Extreme Conditions في Linac Coherent Light Source من مراقبة بنية Ice XIX. ووجدوا أن ذرات الأكسجين تتجمع في هيكل مكعب متمركز حول الجسم، بينما تتحرك ذرات الهيدروجين بحرية مثل السائل، مما يعزز التوصيلية. يمكن أن توجد هذه المرحلة الجديدة من الجليد في الأعماق الصحيحة داخل عمالقة الغاز الغنية بالمياه مثل أورانوس ونبتون، مما يوفر تفسيرًا للمجالات المغناطيسية غير العادية التي اكتشفتها مركبة الفضاء فوييجر XNUMX التابعة لناسا. يساهم اكتشاف الجليد التاسع عشر في فهمنا للمخطط المعقد لمرحلة الضغط ودرجة الحرارة للمياه وسلوكها في ظل الظروف القاسية.

يُظهر الماء، وهو مركب ضروري للحياة ومتوفر بكثرة في نظامنا الشمسي، مراحل مختلفة من الجليد البلوري. تعتبر المراحل الجليدية الكثيفة ذات أهمية خاصة في المناطق الداخلية من عمالقة الغاز مثل أورانوس ونبتون. اقترح العلماء أن المجالات المغناطيسية المعقدة لهذه الكواكب هي نتيجة للجليد فائق التأين، الذي يمتلك موصلية كهربائية فريدة ويتشكل تحت ظروف الضغط العالي. ومع ذلك، فإن دراسة بنية الجليد في ظل الظروف القاسية كانت صعبة في الماضي.

استخدم الباحثون أداة المادة في الظروف القصوى، وهي عبارة عن ليزر إلكتروني خالٍ من الأشعة السينية فائق السرعة، لفحص بنية الجليد أثناء الضغط الديناميكي الذي يحركه الليزر. ومن خلال تعريض المياه لضغوط شديدة تصل إلى 2 مليون ضغط جوي ودرجات حرارة تصل إلى 8,500 درجة فهرنهايت، حددوا المرحلة الجديدة من الجليد عالي الكثافة، Ice XIX. تحتوي هذه المرحلة على هيكل شبكي مكعب يتمحور حول الجسم، وتسمح بزيادة التوصيل الكهربائي في أعماق الأجزاء الداخلية من عمالقة الجليد. توفر النتائج معلومات قيمة حول أصول المجالات المغناطيسية متعددة الأقطاب التي رصدتها فوييجر XNUMX حول أورانوس ونبتون.

وبشكل عام، فإن اكتشاف الجليد التاسع عشر يوسع معرفتنا بسلوك الماء في ظل الظروف القاسية ودوره في تشكيل خصائص الأجرام السماوية. إنه يسلط الضوء على تعقيد مخطط طور الماء ويسلط الضوء على أهمية دراسة حالات الضغط العالي للجليد في فهم طبيعة عمالقة الغاز في نظامنا الشمسي.

مصادر:

– التقارير العلمية (2022). دوى: 10.1038/s41598-021-04687-6

– وزارة الطاقة الأمريكية