اكتشاف إنزيم جديد: PUCH يساعد على منع انتشار الحمض النووي الطفيلي

حدد الباحثون في معهد البيولوجيا الجزيئية (IMB) في ماينز بألمانيا ومختبرات ماكس بيروتز في فيينا بالنمسا إنزيمًا يسمى PUCH يلعب دورًا حاسمًا في منع انتشار الحمض النووي الطفيلي في جينوماتنا. يمكن أن يوفر اكتشاف هذا الإنزيم رؤى قيمة حول كيفية اكتشاف أجسامنا للبكتيريا والفيروسات ومكافحتها لمنع العدوى.

تتمتع أجسامنا بجهاز مناعي لحمايتنا من التهديدات الخارجية، مثل الفيروسات والبكتيريا. ومع ذلك، تواجه خلايانا أيضًا تهديدات من الداخل. يتكون ما يقرب من 45% من الجينوم الخاص بنا من تسلسلات الحمض النووي المتكررة التي تسمى العناصر القابلة للنقل (TEs)، والمعروفة أيضًا باسم الطفيليات الجينومية. ليس لدى TEs وظيفة محددة ولكنها يمكن أن تكون خطيرة لأن لديها القدرة على نسخ ولصق نفسها في مواقع جديدة داخل حمضنا النووي. ويشكل هذا النشاط المستمر خطر حدوث طفرات يمكن أن تعطل الوظيفة الطبيعية للخلايا، بل وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

لمكافحة هذه التهديدات الداخلية، تمتلك خلايانا آليات لمنع انتشار TEs. يعد الإنزيم المكتشف حديثًا، PUCH، لاعبًا رئيسيًا في نظام الدفاع هذا. إنه يعمل عن طريق تحييد نشاط TEs ومنعها من التكاثر وإدخال نفسها في أجزاء مختلفة من الحمض النووي لدينا.

إن فهم كيفية مكافحة خلايانا لهذه الطفيليات الجينومية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الجينوم والوقاية من الأمراض. يلقي اكتشاف PUCH الضوء على الآليات المعقدة التي تلعب دورها في دفاع خلايانا ضد TEs. كما أنه يفتح آفاقًا جديدة للبحث في الاستجابة المناعية الأوسع، وقد يكون له آثار على تطوير استراتيجيات جديدة لمكافحة العدوى.

ونشرت نتائج هذه الدراسة، التي أجراها البروفيسور رينيه كيتنج والدكتور سيباستيان فالك، في مجلة نيتشر.

المصدر: الطبيعة (دوي: 10.1038/s41586-023-06588-2)