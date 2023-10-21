الكويكب الجديد "Polyhymnia" يثير تساؤلات حول عناصر غير معروفة

اكتشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أريزونا كويكبًا يسمى “بوليهيمنيا” يتحدى العناصر المعروفة على الأرض. وتكشف الدراسة، التي نشرت في مجلة European Physical Journal Plus، أن كثافة بوليهيمنيا أعلى من أي عنصر موجود على كوكبنا، مما يشير إلى وجود عنصر غائب حاليًا عن جدولنا الدوري.

ويقع بوليهيمنيا في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، ويصنف على أنه كويكب “قريب من الأرض” بسبب قربه من كوكبنا. في حين أن الكويكبات قد تبدو غير مهمة، إلا أن تركيباتها قد أذهلت علماء الفيزياء الفلكية وعلماء وكالة ناسا على حد سواء. في الواقع، تتابع وكالة ناسا بنشاط Polyhymnia من أجل الحصول على عينات وإجراء مزيد من التحقيق في خصائصه.

وعلق يوهان رافيلسكي، أستاذ الفيزياء في جامعة أريزونا، على هذا الاكتشاف، قائلا إنه إذا كانت الكويكبات مثل بوليهيمنيا تحتوي على عناصر فائقة الثقل، فإن ذلك يثير تساؤلات حول كيفية تشكل هذه العناصر ولماذا لم يتم اكتشافها في مكان آخر. تتجاوز كثافة بوليهيمنيا حتى العناصر الأكثر كثافة المعروفة على الأرض، مثل الأوزميوم، المعروف باحتوائه على أكبر عدد من البروتونات.

قام فريق جامعة أريزونا بتصنيف Polyhymnia على أنه "CUDO" (كائن مدمج فائق الكثافة)، مما يشير إلى وجود مكونات غير معروفة حاليًا للبشرية. ويُعتقد أن هذا العنصر يظل مستقرًا حيث يبلغ العدد الذري 164، مما يشير إلى كثافة أعلى بكثير من أي عنصر نعرفه حاليًا.

بدأت ناسا بالفعل في وضع خطط لإطلاق مركبة فضائية غير مأهولة لدراسة واسترجاع العينات من بوليهيمنيا. وتأتي هذه المهمة في أعقاب التعاون الأخير بين جامعة أريزونا ووكالة ناسا، والذي نجح في جلب عينات من كويكب يسمى بينو. وتبين أن هذه العينات غنية بالكربون، مما يشير إلى احتمال وجود معادن ثمينة داخل الكويكبات.

ويثير اكتشاف مادة بوليهيمنيا وكثافتها الغريبة تساؤلات مثيرة حول وجود عناصر غير معروفة في الكون وكيفية تشكلها. وستوفر المهمة القادمة لدراسة واسترجاع عينات من هذا الكويكب رؤى قيمة حول أسرار نظامنا الشمسي.

التعاريف:

– الكويكب: جسم صخري صغير يدور حول الشمس، ويوجد عادة في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.

- الكثافة: كتلة المادة لكل وحدة حجم.

– العنصر : المادة التي لا يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منها بالطرق الكيميائية . يتم تمثيل العناصر بالرموز في الجدول الدوري.

- الجدول الدوري: ترتيب جدولي للعناصر الكيميائية، منظم بناءً على عددها الذري، وتكوينها الإلكتروني، وخواصها الكيميائية المتكررة.

– البروتون: جسيم دون ذري ذو شحنة موجبة يوجد في نواة الذرة.

مصادر:

– دراسة منشورة في المجلة الفيزيائية الأوروبية بلس

– بيان صحفي لجامعة أريزونا