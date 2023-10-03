تم اكتشاف إنزيم PUCH جديد لوقف انتشار الحمض النووي الطفيلي في جينومنا

توصل العلماء إلى اكتشاف مثير قد يسلط الضوء على كيفية مكافحة أجسامنا للتهديدات الداخلية والخارجية. حدد فريق من الباحثين في معهد البيولوجيا الجزيئية في ألمانيا ومختبرات ماكس بيروتز في النمسا إنزيمًا جديدًا يسمى PUCH، والذي يلعب دورًا حاسمًا في منع انتشار تسلسل الحمض النووي الطفيلي في جينوماتنا.

تتعرض أجسادنا باستمرار لهجوم من الدخلاء الأجانب، مثل الفيروسات والبكتيريا. للحفاظ على صحتنا، لدينا جهاز مناعة يكتشف هؤلاء الغزاة ويدمرهم. ومع ذلك، تواجه خلايانا أيضًا تهديدات من الداخل، وتحديدًا من تسلسلات الحمض النووي المتكررة المعروفة باسم العناصر القابلة للنقل (TEs)، والتي تشكل 45% من الجينوم الخاص بنا. تتمتع TEs، المعروفة أيضًا باسم "الجينات القافزة"، بالقدرة على نسخ ولصق نفسها في مواقع جديدة في الحمض النووي لدينا، مما قد يسبب طفرات وتعطيل الوظائف الخلوية الطبيعية.

لمحاربة هؤلاء الأعداء الداخليين، طورت خلايانا نظامًا دفاعيًا من البروتينات المتخصصة التي تطارد TEs وتمنعها من التكاثر. وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature، اكتشف الباحثون إنزيم PUCH، المسؤول عن إنتاج جزيئات صغيرة تسمى piRNAs. تكتشف هذه الجزيئات piRNAs TEs عندما تحاول "القفز" وتنشيط نظام الدفاع الجيني لوقف انتشارها.

وجد الباحثون في البداية PUCH في خلايا الدودة المستديرة C. elegans، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون لها آثار على نظام المناعة لدينا. تم العثور على إنزيمات ذات هياكل جزيئية مشابهة لـ PUCH، والمعروفة باسم طيات شلافن، في الفئران والبشر ويبدو أنها تلعب دورًا في المناعة الفطرية، وهي خط الدفاع الأول لجسمنا ضد مسببات الأمراض.

إن اكتشاف PUCH ودوره في مكافحة الطفيليات الجينومية لا يوفر نظرة ثاقبة لآليات الدفاع في الجسم فحسب، بل يفتح أيضًا إمكانيات جديدة لفهم وتطوير علاجات للأمراض المعدية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف إمكانات بروتينات شلافين ودورها المحفوظ في المناعة عبر الأنواع المختلفة.

مرجع:

- "معالجة piRNA بواسطة نوكلياز مجال شلافن الثلاثي" بقلم ناديزدا بودفالنايا، ألفريد دبليو برونخورست، رافائيل ليشتنبرجر، سفينيا هيلمان، إميلي نيشويتز، توربين فالك، إميل كارولانوف، فالك باتر، سيباستيان فالك ورينيه إف كيتينج، 27 سبتمبر 2023 ، طبيعة. دوى: 10.1038/s41586-023-06588-2