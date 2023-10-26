الكشف عن المفترس الضخم من العصر الجوراسي

في اكتشاف رائد حديث، كشف العلماء عن وجود مخلوق غير عادي سيطر على المحيطات لمدة مذهلة بلغت 80 مليون سنة خلال العصر الجوراسي. يمتلك هذا المفترس الضخم، المعروف باسم Lorrainosaurus، فكًا ضخمًا يبلغ طوله 4.3 أقدام وجسمًا أنيقًا على شكل طوربيد. ينتمي اللوراينوصور إلى فرع ثالاسوفونيا، والذي يشار إليه عادةً باسم قتلة البحر، وقد ازدهر منذ حوالي 170 مليون سنة.

توفر حفريات هذا الزواحف البحرية القديمة، الموجودة في شمال شرق فرنسا والمعروفة حاليًا باسم Grand Est، معلومات قيمة عن الوجود المبكر للبليوصورات المفترسة الضخمة من عصر الديناصورات. اشتهرت البليوصورات، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبليزوصورات، بقدراتها الماهرة في السباحة ومظهرها المميز الذي يشبه الدلافين السمينة برؤوس تشبه الثعابين. ومع ذلك، فإن Lorrainosaurus هو الذي يبرز باعتباره أقدم بليوصور مفترس ضخم.

ومن خلال تحليل متعمق للحفريات، أعاد العلماء فحص خمس نتائج محددة، بما في ذلك ثلاثة أقسام من فكه، وتاج سن ذو جذر، وجزء من زعنفته. كشفت دراستهم عن خصائص مهمة للورينوصور، مما يميزه ويستحق فرعه الفريد في شجرة البليوصور التطورية. والجدير بالذكر أن Lorrainosaurus يمتلك طحالب أوسع وأكثر إسفينية الشكل وعظام الفك السفلي مقارنة بالبليوصورات الأخرى.

تمت صياغته على أنه "ملوك محيطات الدهر الوسيط"، وقد سادت البليوصورات، بما في ذلك Lorrainosaurus، على مجالها المائي. إن قوتهم الهائلة وهيمنتهم في تلك الحقبة أكسبتهم لقب "السلالة الحاكمة". بفضل فكه القادر على ابتلاع فريسته المختارة، كان اللوراينوصور يتغذى على مجموعة متنوعة من الحيوانات البحرية الكبيرة، بما في ذلك أسماك القرش والسلاحف البحرية وغيرها من البليزوصورات.

ومن المثير للاهتمام أن ظهور البليوصورات كان بمثابة نقطة تحول مهمة في السلسلة الغذائية الجوراسية منذ حوالي 175 مليون سنة. شهدت هذه الفترة انخفاضًا في أعداد الحيوانات المفترسة مثل الإكثيوصورات الشبيهة بالدلافين، مما مهد الطريق لصعود البليوصورات وترسيخ تفوقها.

في حين أن متوسط ​​طول اللوراينوصور تجاوز 20 قدمًا، فإن بعض هؤلاء القتلة البحريين امتد طولهم إلى 50 قدمًا بشكل مذهل. بينما نستكشف أعماق تاريخ الأرض، تستمر هذه المخلوقات الرائعة في أسر خيالنا وتسليط الضوء على عجائب العالم البحري القديم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو لوراينوصور؟

Lorrainosaurus هو زواحف بحرية قديمة كانت موجودة منذ حوالي 170 مليون سنة خلال العصر الجوراسي. كان عضوًا في فرع ثالاسوفونيا، والمعروف باسم قتلة البحر، ويعتبر أول بليوصور مفترس ضخم.

ما هي السمات المميزة للورينوصور؟

يمتلك Lorrainosaurus فكًا ضخمًا يبلغ طوله 4.3 قدمًا وجسمًا انسيابيًا على شكل طوربيد. كانت الطحال وعظام الفك السفلي أوسع وأكثر إسفينية الشكل مقارنة بالبليوصورات الأخرى.

ما هي الفريسة التي تغذى عليها لوراينوصور؟

كان لدى Lorrainosaurus نظام غذائي متنوع، حيث يتغذى على الحيوانات البحرية الكبيرة مثل أسماك القرش والسلاحف البحرية وغيرها من البليزوصورات.

كم من الوقت سيطر Lorrainosaurus على المحيطات؟

حكم Lorrainosaurus باعتباره المفترس الرئيسي لمدة مذهلة تبلغ 80 مليون سنة خلال العصر الجوراسي.

ما هو تأثير البليوصورات على السلسلة الغذائية الجوراسية؟

منذ ما يقرب من 175 مليون سنة، كان هناك انخفاض في الحيوانات المفترسة مثل الإكتيوصورات الشبيهة بالدلفين، مما خلق فرصة للبليوصورات، بما في ذلك اللورينوصور، للارتقاء وفرض الهيمنة في المحيطات.