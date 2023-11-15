الكوكب القزم إيريس: الكشف عن أسرار عالم متجمد

ظل الكوكب القزم إيريس، وهو جسم سماوي غامض تم اكتشافه في عام 2005، لغزا لفترة طويلة. نظرًا لحجمه المماثل لبلوتو وموقعه في أقصى النظام الشمسي، لم يتم استكشاف إيريس بعد بواسطة مركبة فضائية مثل نيو هورايزنز التابعة لناسا، والتي قدمت رؤى رائدة حول بلوتو. ومع ذلك، فقد سلطت الأبحاث الحديثة ضوءًا جديدًا على إيريس وخصائصه المميزة، وكشفت عن عالم رائع يختلف عن ابن عمه الكوني.

أجرى فريق من العلماء دراسة لفحص بنية إيريس وتكوينه من خلال تحليل علاقته بقمره ديسنوميا. لقد اكتشفوا أن إيريس لديه جزء داخلي صخري أسفل قشرته الجليدية، مما يميزه عن بلوتو، الذي يتميز بمظهر خارجي جليدي مع تركيز أعلى من الجليد ويشتبه في وجود محيط سائل تحت الأرض.

كشف هذا البحث أن إيريس شهد لحظة في تاريخه عندما كان ساخنًا بدرجة كافية ليذوب، مما تسبب في غرق الصخرة في قلبه. على عكس بلوتو، من غير المرجح أن يحتوي إيريس على محيط سائل، على الرغم من أن جليده يخضع لحركة متماوجة بطيئة بسبب الحرارة المتبقية من داخل الكوكب. توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي لإيريس وتسلط الضوء على خصائصه الفريدة.

بقطر أصغر قليلاً من بلوتو، يتمتع إيريس بكتلة أكبر بسبب تركيزه العالي من الصخور. وهذا يجعل إيريس أكبر بنسبة 25٪ تقريبًا من ابن عمه الكوني. وبالمقارنة، يبلغ قطر قمر الأرض حوالي 2,160 ميلاً (3,475 كم).

سُمي إيريس على اسم إلهة الخلاف اليونانية القديمة، ويدور على مسافة مذهلة من الشمس، أي ما يقرب من 68 مرة أبعد من الأرض. ويعني هذا الانفصال الشاسع أنه إذا كنت واقفاً على إيريس، فلن تظهر الشمس بحجم نجم ساطع. الطبيعة المتجمدة لبيئة إيريس تعطي مظهر الغسق الدائم، حتى في منتصف النهار.

العلاقة بين إيريس وقمره ديسنوميا مثيرة للاهتمام أيضًا. على غرار نظام الأرض والقمر، يواجه ديسنوميا قوى المد والجزر التي تدفعه ببطء بعيدًا عن إيريس، وبالتالي إبطاء دوران الكوكب. نتيجة لذلك، يقدم إيريس وديسنوميا دائمًا نفس الوجه لبعضهما البعض، وهو تكوين يُعرف باسم قفل المد والجزر. هذا الترتيب مشابه لبلوتو وقمره الأكبر شارون، لكنه يختلف عن نظام الأرض والقمر.

هذه النتائج الأخيرة تعمق فهمنا لإيريس وصفاته المميزة. ومن خلال مقارنة إيريس بما نعرفه عن بلوتو، يتم تذكيرنا بأن كل كوكب من أكبر الكواكب القزمة فريد من نوعه، مما يحذرنا من التعميمات الواسعة. وبينما نواصل استكشاف المناطق البعيدة لنظامنا الشمسي، يظل إيريس موضوعًا رائعًا للدراسة، ويكشف عن الطبيعة المعقدة والمتنوعة لجيراننا الكوني.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف يختلف إيريس عن بلوتو؟

ج: في حين أن حجم إيريس وبلوتو متشابهان، إلا أن إيريس يحتوي على تركيز أعلى من الصخور ومحتوى جليد أقل مقارنة ببلوتو. يفتقر إيريس أيضًا إلى محيط سائل جوفي مشتبه به، على عكس بلوتو.

س: كيف يمكن مقارنة إيريس بقمر الأرض؟

ج: قطر إيريس أصغر قليلاً من قطر قمر بلوتو، لكن كتلته أكبر بسبب تركيبته الصخرية الأكثر كثافة.

س: كم تبعد ايريس عن الشمس؟

ج: يدور إيريس حول الشمس على مسافة متوسطة تبلغ حوالي 68 مرة مسافة الأرض، مما يجعله أحد أكثر الأجسام البعيدة في نظامنا الشمسي.

س: لماذا تظهر إيريس دائمًا في الغسق الدائم؟

ج: نظرًا لبعدها الكبير عن الشمس، فإن ضوء الشمس الذي يصل إلى إيريس محدود للغاية، مما يؤدي إلى بيئة مظلمة دائمًا.

س: ما العلاقة بين إيريس وقمره ديسنوميا؟

ج: إيريس وديسنوميا مقفلان مديًا، مما يعني أنهما يظهران دائمًا نفس الوجه لبعضهما البعض. تعمل قوى المد والجزر الخاصة بـ Dysnomia على إبطاء دوران إيريس بمرور الوقت.