رؤى جديدة حول الكوكب القزم الغامض إيريس

اكتسب العلماء فهمًا أعمق للكوكب القزم إيريس، وسلطوا الضوء على تركيبته وبنيته. في حين أن إيريس لا يزال غير مستكشف إلى حد كبير، فقد اعتمد الباحثون على قمره ديسنوميا لتمييز التفاصيل المهمة. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن إيريس يمتلك تصميمًا داخليًا صخريًا أسفل قشرة جليدية، مما يميزه عن ابن عمه الكوني بلوتو. على الرغم من أن كلاً من إيريس وبلوتو يمتلكان مظهرًا خارجيًا جليديًا مع تصميمات داخلية صخرية، يُعتقد أن إيريس يحتوي على تركيز أعلى من الصخور ومحتوى جليدي أقل.

ويوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، عالم الكواكب فرانسيس نيمو، أن إيريس مر بعملية ذوبان في تاريخه، مما تسبب في غرق الصخرة إلى مركزه. من ناحية أخرى، يعاني الجليد من حركة متماوجة بطيئة بسبب الحرارة المتبقية من الداخل. تشير هذه النتيجة أيضًا إلى أنه من غير المرجح أن يحتوي إيريس على محيط سائل داخل قلبه. يبلغ قطر إيريس حوالي 1,445 ميلاً، مما يجعله أصغر قليلاً من قطر بلوتو الذي يبلغ 1,473 ميلاً. ومع ذلك، نظرًا لتركيزه العالي من الصخور الكثيفة، فإن كتلة إيريس أكبر بحوالي 25٪ من كتلة بلوتو.

في حين أن بلوتو يمتلئ بالجليد في المقام الأول، فإن إيريس يتميز بتركيبته الصخرية مع وجود كمية قليلة من الجليد على جانبه الخارجي. يصف مايك براون، عالم الفلك والمؤلف المشارك في الدراسة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، إيريس بأنه يشبه بلوتو مع إضافة كل كويكب في حزام الكويكبات. اسم إيريس مشتق من إلهة الخلاف اليونانية القديمة، وهو يدور حول الشمس بمعدل حوالي 68 ضعف المسافة بين الأرض والشمس، ويستغرق 557 عامًا لإكمال دورة واحدة.

قمر إيريس ديسنوميا، الذي سمي على اسم ابنة إيريس الأسطورية، يبلغ قطره حوالي 440 ميلًا ويتكون في الغالب من الجليد. على غرار نظام الأرض والقمر، يتم دفع خلل النوم ببطء بعيدًا عن طريق المد والجزر، مما يؤدي إلى تباطؤ دوران إيريس. تنتهي هذه العملية بتقديم إيريس دائمًا نفس الوجه لـ Dysnomia.

وبالوقوف على سطح إيريس، يمكن للمرء أن يشهد غسقًا دائمًا، حيث أن بعد الكوكب القزم عن الشمس يمنعه من الاستمتاع بضوء النهار. ولن تظهر الشمس بحجم نجم ساطع في السماء، يمكن أن يحجبه بسهولة رأس دبوس.

ويقع إيريس وبلوتو خلف كوكب نبتون، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي. في حين أن الاتحاد الفلكي الدولي يعترف بخمسة كواكب قزمة، بما في ذلك سيريس وهوميا وماكيماكي، فإن إيريس يعتبر الأكثر ضخامة. وكما تؤكد هذه النتائج الجديدة، يمتلك كل من أكبر الكواكب القزمة خصائص فريدة. وينبغي التعامل مع المقارنات بين إيريس وبلوتو بحذر، لأنها تكشف عن تعقيد وتنوع هذه الأجرام السماوية البعيدة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الفرق الرئيسي بين إيريس وبلوتو؟

ج: يحتوي إيريس على تركيز أعلى من الصخور ومحتوى جليد أقل مقارنة ببلوتو.

س: هل يحتوي قلب إيريس على محيط سائل؟

ج: بناءً على الأبحاث الحالية، من غير المحتمل أن يكون لدى إيريس محيط سائل.

س: كيف يقارن حجم إيريس ببلوتو؟

ج: قطر إيريس أصغر قليلاً من قطر بلوتو.

س: ما الذي يسبب الحركة البطيئة للجليد على إيريس؟

ج: يواجه الجليد الموجود على إيريس حركة متماوجة بطيئة بسبب الحرارة المتبقية من الداخل.

س: كم من الوقت يستغرق إيريس لإكمال دورة واحدة حول الشمس؟

ج: يستغرق إيريس ما يقرب من 557 عامًا لإكمال دورة واحدة حول الشمس.

س: كيف ستظهر الشمس من سطح ايريس؟

ج: ستظهر الشمس كنجم ساطع، ونظرًا لبعد إيريس الكبير، ستبدو مثل الغسق في منتصف النهار.

مصادر:

– [التقدم العلمي](https://advances.sciencemag.org/)

– [جامعة كاليفورنيا سانتا كروز](https://www.ucsc.edu/)

– [معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك)](https://www.caltech.edu/)