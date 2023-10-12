تم تطوير نظرية لحساب الاقتصاد في استهلاك الوقود للسباحين الصغار

قام باحثون من معهد ماكس بلانك للديناميكيات والتنظيم الذاتي بتطوير نظرية جديدة تمكن من حساب الحد الأدنى من الطاقة المطلوبة للدفع في السباحين الصغار، مثل البكتيريا أو الأشياء المصنعة صناعيًا. وتسمح هذه النظرية بفهم أفضل للآليات الكامنة وراء الدفع الذاتي، وهو أمر بالغ الأهمية لتصميم سباحات دقيقة فعالة للتطبيقات العملية.

غالبًا ما تعامل النماذج التقليدية السباحين الصغار على أنهم يتم سحبهم أو جرهم بواسطة قوى خارجية. ومع ذلك، يركز النهج الجديد على الطاقة اللازمة للدفع الذاتي. يتيح هذا التطور حل مشكلات التحسين دون الحاجة إلى أدوات حسابية.

يمكن أيضًا استخدام نتائج النظرية لتحديد الشكل الأكثر كفاءة للسباحين الصغار. والمثير للدهشة أن الأشكال الناتجة تحمل أوجه تشابه مع تلك الموجودة في الطبيعة. تشير هذه النتيجة إلى أن الطبيعة قامت بالفعل بتحسين الأشكال من أجل حركة فعالة.

يوضح النموذج المقترح حديثًا أيضًا الفرق في إنتاج الإنتروبيا بين السباحات الدقيقة ذاتية الدفع النشطة والجسيمات المدفوعة خارجيًا. تلعب التأثيرات الانتروبية دورًا حاسمًا في حركة الجزيئات على المستوى المجهري. البحث له آثار على مجالات مختلفة بما في ذلك ميكروفلويديك، والفيزياء الحيوية، وعلوم المواد.

تتمتع السباحات الدقيقة بالقدرة على نقل الجزيئات والجزيئات إلى المناطق المستهدفة، مما يجعلها ذات قيمة لتطبيقات مثل توصيل الأدوية. إن فهم مبادئ الحركة في السباحين الصغار يفتح إمكانيات الابتكار والتطبيقات العملية في مختلف المجالات.

بشكل عام، توفر النظرية المطورة أداة قيمة لحساب الاقتصاد في استهلاك الوقود للسباحين الصغار وتحسين تصميمهم من أجل الدفع الفعال.

المصدر

– عبد الله دادي موسى إيدر وآخرون، “الحد الأدنى من إنتاج الإنتروبيا بواسطة السباحين الصغار مع التبديد الداخلي،” Nature Communications (2023). دوى: 10.1038/s41467-023-41280-z

– جمعية ماكس بلانك، “العلماء يطورون نظرية لحساب الاقتصاد في استهلاك الوقود للسباح الصغير”، Phys.org (2023).