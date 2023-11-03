البلاستيك الجديد متعدد الاستخدامات يقدم حلولاً لإعادة تدوير الموارد وتقليل النفايات

طور الباحثون في جامعة طوكيو مادة بلاستيكية رائدة لا تتجاوز قوة ومرونة المواد البلاستيكية التقليدية فحسب، بل تظهر أيضًا خصائص رائعة للشفاء الذاتي عند تعرضها للحرارة. ومن المقرر أن يُحدث هذا البلاستيك متعدد الاستخدامات، المسمى VPR، ثورة في إعادة تدوير الموارد وتقليل النفايات في مختلف الصناعات، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

VPR، الذي يدمج جزيء بوليروتاكسان في مادة راتنجات الإيبوكسي، هو شكل من أشكال البلاستيك الذي يحافظ على الهياكل المعقدة في درجات حرارة منخفضة بسبب الروابط الكيميائية الداخلية القوية. ومع ذلك، عند تعرضها لدرجات حرارة أعلى من 150 درجة مئوية، تتحد هذه الروابط مرة أخرى، مما يسمح بإعادة تشكيل المادة إلى أشكال مختلفة. علاوة على ذلك، من خلال تطبيق الحرارة والمذيب، يمكن تقسيم VPR إلى مكوناته الخام، مما يتيح إعادة تدوير المواد الكيميائية بكفاءة.

أحد أكثر الجوانب الرائدة في VPR هو قدرته على التحلل البيولوجي جزئيًا في مياه البحر. وبعد غمرها لمدة 30 يومًا، تخضع للتحلل البيولوجي بنسبة 25%، حيث يتحول البوليروتاكسان إلى مصدر غذائي للحياة البحرية. تفتح هذه الخاصية نطاقًا واسعًا من التطبيقات لـ VPR، بدءًا من الهندسة والتصنيع وحتى الطب والأزياء المستدامة.

إن الخصائص المحسنة لـ VPR تجعله بديلاً جذابًا للمواد البلاستيكية التقليدية. إنه أكثر متانة، ويستعيد شكله بشكل أسرع، ويمكن إعادة تدويره بكفاءة أكبر. أدى دمج البوليروتاكسان في راتينج الزجاج إلى تحسين مقاومته للكسر بشكل كبير، وقدراته على الشفاء الذاتي، وقابلية إعادة التدوير الكيميائي.

بفضل قدرته على معالجة استخدام البلاستيك والنفايات، يقدم VPR فرصة لاقتصاد أكثر دائرية يعيد تدوير الموارد ويقلل النفايات. ويستكشف فريق البحث بجامعة طوكيو التطبيقات العملية لـ VPR في مجالات مختلفة، مثل إنشاء مواد بنية تحتية أقوى وأكثر قابلية للصيانة، وربط المواد ذات الصلابة والاستطالة المختلفة في تصنيع المركبات، وإعادة تشكيل الملابس في المنزل باستخدام مجفف الشعر أو مكواة البخار.

يمثل تطوير VPR خطوة مهمة إلى الأمام في البحث عن مواد مستدامة يمكن أن تساعد في حل مشكلة النفايات البلاستيكية العالمية. وتوفر خصائصه المبتكرة إمكانيات جديدة لإعادة تدوير الموارد وتقليل النفايات، مما يمهد الطريق لمستقبل دائري أكثر صداقة للبيئة.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو VPR؟

VPR هو بلاستيك متعدد الاستخدامات طوره باحثون في جامعة طوكيو. فهو يدمج جزيء البوليروتاكسان في مادة راتنجات الإيبوكسي، مما ينتج عنه مادة أقوى وأكثر مرونة وتشفى ذاتيًا من خلال الحرارة مقارنة بالبلاستيك التقليدي.

س: ما هي الطرق التي يكون بها VPR مفيدًا لإعادة تدوير الموارد وتقليل النفايات؟

يوفر VPR متانة معززة، واستعادة أسرع للشكل، وإعادة تدوير المواد الكيميائية بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتحلل جزئيًا في مياه البحر، مما يوفر فرصًا لاستخدام الموارد بشكل أكثر استدامة وتقليل النفايات.

س: ما هي التطبيقات المحتملة التي يمتلكها VPR؟

لدى VPR تطبيقات عملية في الهندسة والتصنيع والطب والأزياء. ويمكن استخدامه لإنشاء مواد بنية تحتية أقوى وأكثر قابلية للصيانة، ومواد ربط ذات صلابة واستطالة مختلفة في تصنيع المركبات، وحتى السماح بإعادة تشكيل الملابس في المنزل باستخدام الحرارة.

س: كيف تساهم VPR في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

ومن خلال تعزيز إعادة تدوير الموارد والحد من النفايات، تتوافق VPR مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتوفر خصائصه المبتكرة حلولاً للتحديات التي يفرضها استخدام البلاستيك والنفايات، مما يساهم في اقتصاد أكثر استدامة ودورية.