تطوير نموذج للتنبؤ بتنشيط مستقبلات هرمون الاستروجين في فقمة بايكال بواسطة الملوثات البيئية

طور الباحثون في مركز دراسات البيئة البحرية (CMES) بجامعة إهيمي نموذجًا يمكنه التنبؤ بقدرة الملوثات البيئية على تنشيط مستقبلات هرمون الاستروجين في فقمة بايكال. استخدمت هذه الدراسة كلاً من التجارب المختبرية وعمليات المحاكاة الحاسوبية لتقييم إمكانات التنشيط للبيسفينول (BPs) وثنائي الفينيل متعدد الكلور (OH-PCBs) على مستقبلات هرمون الاستروجين α (bsERα) وβ (bsERβ) الأنواع الفرعية.

كشفت التجارب المختبرية أن معظم BPs وOH-PCBs أظهرت نشاطًا يشبه هرمون الاستروجين ضد كلا النوعين الفرعيين bsER. من بين BPs التي تم اختبارها، أظهر ثنائي الفينول AF أقوى نشاط يشبه الإستروجين. وبالمثل، أظهر 4′-OH-CB50 و4′-OH-CB30 أقوى نشاط بين مركبات OH-PCBs التي تم اختبارها ضد bsERα وbsERβ، على التوالي.

لمزيد من التحقيق في كيفية ربط هذه الملوثات البيئية بـ bsER، تم إجراء عمليات محاكاة لرسو السفن بالكمبيوتر. واستنادًا إلى نتائج عمليات المحاكاة هذه والخصائص الهيكلية للملوثات، تم تطوير نماذج العلاقة الكمية بين البنية والنشاط (QSAR) لكلا النوعين الفرعيين من bsER. تنبأت هذه النماذج بدقة بإمكانية التنشيط لكل ملوث بيئي في التجارب المختبرية، مع التمييز بين المركبات التي تنشط وتلك التي لا تنشط لكل من bsERα وbsERβ. كما حدد الباحثون العوامل المهمة التي تؤثر على إمكانات تنشيط الملوثات.

علاوة على ذلك، نجح الباحثون في بناء نموذج QSAR يتنبأ بإمكانية تنشيط مستقبلات هرمون الاستروجين في الفئران (ERs) باستخدام نفس الطريقة. وهذا يدل على إمكانية تطبيق نهج النمذجة هذا عبر الأنواع المختلفة.

يعد تطوير هذا النموذج خطوة مهمة في فهم والتنبؤ بآثار الملوثات البيئية على نظام الغدد الصماء لأختام بايكال. فهو يوفر أداة قيمة لتقييم المخاطر المحتملة لهذه الملوثات وإبلاغ جهود الحفاظ على هذه الأنواع المعرضة للخطر.

المصدر: Hoa Thanh Nguyen et al، "في عمليات محاكاة السيليكو والواصفات الجزيئية للتنبؤ بقدرات المعاملات المختبرية لمستقبلات هرمون الاستروجين في ختم بايكال بواسطة الملوثات البيئية"، علم السموم البيئية والسلامة البيئية (2023).