العلماء يصنعون مادة قوية وخفيفة الوزن عن طريق طلاء الحمض النووي بالزجاج

حقق الباحثون تقدمًا كبيرًا من خلال طلاء الحمض النووي بشكل نقي من الزجاج، مما أدى إلى إنتاج مادة أخف وأقوى من الفولاذ. يتمتع هذا الاكتشاف الرائد بإمكانية استخدام تطبيقات متنوعة في الهندسة والدفاع.

تقليديا، يُعرف الزجاج بهشاشته، لكن علماء من جامعة كولومبيا، وجامعة كونيتيكت، ومختبر بروكهافن الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية تمكنوا من تصنيع شكل نقي من الزجاج وتغطية الحمض النووي به. والنتيجة هي مادة خفيفة الوزن بشكل لا يصدق وتمتلك أيضًا قوة ملحوظة.

استخدم فريق البحث البنية النانوية للزجاج والخصائص الفريدة للحمض النووي لإنشاء هذه المادة الجديدة. ومن خلال الاستفادة من قدرة الحمض النووي الطبيعية على التجميع الذاتي، تمكنوا من هندسة طي الحمض النووي إلى أشكال محددة، مما أدى إلى إنشاء وحدات بناء نانوية يمكن برمجتها للتجميع الذاتي في هياكل ثلاثية الأبعاد أكبر. ثم قاموا بدمج الجسيمات النانوية غير العضوية والبروتينات لتشكيل بنية شبكية أكبر.

قرر العلماء استكشاف ما يمكن أن يحدث عندما يتم استخدام هذه السقالات الجزيئية الحيوية لإنشاء هياكل السيليكا، المكون الرئيسي في الزجاج. تجاوزت المواد الناتجة توقعاتهم، وتجاوزت قوة الفولاذ بينما كان وزنها أقل بكثير.

وهذا الاختراق له آثار كبيرة على مختلف الصناعات، بما في ذلك الهندسة والدفاع. ويمكن استخدام المادة خفيفة الوزن والقوية في تطوير هياكل أكثر كفاءة ومتانة، وكذلك في الدروع الواقية. مزيد من البحث في هذا المجال يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التطبيقات المبتكرة.

بشكل عام، فتح هذا الاكتشاف الجديد لطلاء الحمض النووي بالزجاج إمكانيات جديدة للمواد ذات القوة والخفة الاستثنائية. من خلال تسخير الخصائص الفريدة للحمض النووي واستخدام البنية النانوية للزجاج، ابتكر العلماء مادة لديها القدرة على إحداث ثورة في مجالات مختلفة.

مصادر:

- مقياس النانو: يشير مقياس النانو إلى مقياس طول صغير للغاية، عادة ما يكون في حدود نانومتر (نانومتر)، وهو جزء من مليار من المتر. ترتبط الظواهر النانوية بالعديد من المجالات، بما في ذلك علوم المواد والكيمياء والأحياء والفيزياء.

- الحمض النووي: الحمض النووي، أو الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين، هو جزيء يتكون من شريطين طويلين من النيوكليوتيدات التي تحمل المعلومات الوراثية. وهي المادة الوراثية في الإنسان والكائنات الأخرى.

– الحمض : أي مادة عندما تذوب في الماء تعطي درجة حموضة أقل من 7.0 أو تمنح أيون الهيدروجين.

– جامعة كولومبيا: جامعة أبحاث خاصة تابعة لرابطة آيفي في مدينة نيويورك.

– الحمض النووي الريبي (RNA): حمض الريبونوكليك هو جزيء بوليمري مشابه للحمض النووي (DNA) وله أدوار بيولوجية مختلفة في تشفير الجينات وفك تشفيرها وتنظيمها.