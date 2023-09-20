طفرة في التشخيص: تقنية كريسبر تكتشف فيروس جدري القرود بدقة وسرعة غير مسبوقتين

قام علماء من معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة ومعهد والتر وإليزا هول للأبحاث الطبية بتطوير أداة تشخيصية ثورية تسمى MPXV-CRISPR. تُظهر دراستهم التعاونية، التي نُشرت في The Lancet Microbe، قوة تقنية CRISPR في اكتشاف فيروس جدري القرود (MPXV) بدقة وسرعة لا مثيل لهما.

في حين أن تقنية كريسبر معروفة على نطاق واسع بقدراتها على تحرير الجينات، فقد تم تسخيرها مؤخرًا لتصميم أدوات تشخيصية حساسة للغاية. يعمل MPXV-CRISPR بمثابة "مخبر فائق الدقة"، حيث يحدد بسرعة المواد الجينية المحددة المرتبطة بالفيروس في العينات السريرية. قام الباحثون ببرمجة الأداة لاستهداف التسلسلات الجينية الفريدة لفيروس MPXV، باستخدام قاعدة بيانات تضم 523 جينومًا لـ MPXV لبناء "الأدلة" اللازمة للارتباط بالحمض النووي الفيروسي.

عندما يكون الحمض النووي الفيروسي موجودًا في عينة سريرية، يتم توجيه نظام كريسبر إلى الهدف ويصدر إشارة تشير إلى وجود الفيروس. إن الحساسية والدقة التي حققتها MPXV-CRISPR يمكن مقارنتها بطرق PCR القياسية ولكن مع تقليل وقت الاختبار بشكل كبير.

إحدى الميزات الرائعة لـ MPXV-CRISPR هي سرعة التشخيص. غالبًا ما يشتمل تشخيص جدري القرود الحالي على اختبارات معملية مركزية، والتي يمكن أن تستغرق عدة أيام للحصول على النتائج. في المقابل، يستطيع MPXV-CRISPR اكتشاف الفيروس خلال 45 دقيقة بشكل ملحوظ.

لتلبية المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، يهدف فريق البحث إلى تكييف MPXV-CRISPR في جهاز محمول للكشف في الموقع في نقاط الرعاية. وتتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على إحداث ثورة في إدارة جدري القرود، مما يوفر وصولاً أسرع إلى التشخيص الدقيق، وخاصة في المناطق المحدودة الموارد والنائية. ومن خلال تسريع العلاج وتحسين نتائج المرضى، يمكن للنهج اللامركزي في الاختبار أن يعزز بشكل كبير استجابات الصحة العامة لتفشي جدري القرود.

أجريت الدراسة بالتعاون مع مركز ملبورن للصحة الجنسية وجامعة موناش. يعتقد الباحثون أن MPXV-CRISPR يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال التشخيص ويحمل وعدًا بتغيير إدارة الأمراض في المستقبل.

المصدر

ميكروب لانسيت. (2023). الكشف السريع عن فيروس جدري القرود باستخدام مقايسة كريسبر-كاس12أ: دراسة التحقق من الصحة والتقييم المختبري.