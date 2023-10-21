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اكتشف العلماء أبعد انفجار راديوي سريع في الكون

Byروبرت أندرو

أكتوبر 21، 2023
اكتشف العلماء أبعد انفجار راديوي سريع في الكون

لقد أحدثت التلسكوبات الراديوية ثورة في فهمنا للكون، حيث كشفت أن سماء الليل الهادئة تعج في الواقع بظواهر حيوية. ومن بين هذه الإشارات "الدفقات الراديوية السريعة" (FRBs)، وهي نبضات غريبة من موجات الراديو تدوم ميلي ثانية فقط قبل أن تختفي. تم اكتشاف الدفقات الراديوية السريعة لأول مرة في عام 1932 من قبل المهندس كارل يانسكي، ولا تزال تثير فضول علماء الفلك، الذين يعملون على كشف أسرارهم.

في إنجاز حديث، أعلن الباحثون عن اكتشاف أبعد FRB تم اكتشافه على الإطلاق. وباستخدام التلسكوب الراديوي الأسترالي SKA Pathfinder (ASKAP)، حدد العلماء انفجارًا راديويًا سريعًا يعرف باسم "FRB 20220610A". ولتأكيد أصل هذا الانفجار، استخدم الفريق التلسكوب الكبير جدًا، الذي اكتشف لطخات ضوء خافتة من مجرة ​​بعيدة للغاية. وأشار تحليل موجات الضوء الممتدة إلى أن الانفجار قد سافر لمدة مذهلة بلغت 8 مليارات سنة للوصول إلى الأرض، مما يجعله أبعد FRB تمت ملاحظته حتى الآن.

يتوق علماء الفلك إلى الكشف عن مصدر الانفجارات الراديوية السريعة. على الرغم من وجود نظريتين رائدتين حاليًا، إلا أن الباحثين يدرسون احتمالات مختلفة. يشير أحد التفسيرات إلى أن الانفجارات قد تنشأ من النجوم المغناطيسية، وهي نجوم نيوترونية كثيفة ذات مجالات مغناطيسية قوية بشكل لا يصدق. تقترح فرضية أخرى أن اندماج الأجسام الضخمة، مثل الثقوب السوداء أو النجوم المنهارة، يمكن أن يؤدي إلى حدوث هذه الانفجارات الراديوية القوية.

من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من الانبهار بالتدفقات الراديوية السريعة، لا يوجد حاليًا أي دليل يشير إلى أنها نشأت من كائنات ذكية خارج كوكب الأرض. ومع ذلك، فإن دراسة هذه الانفجارات تقدم رؤى قيمة حول بنية الكون الذي نعيش فيه. على سبيل المثال، فإن تحليل الدفقات أثناء مرورها عبر سحب الغاز الساخن بين المجرات يوفر أدلة حول تكوين وطبيعة الأجرام السماوية البعيدة.

يعد اكتشاف أبعد FRB حتى الآن علامة فارقة في فهم الظاهرة الغامضة للانفجارات الراديوية السريعة. وبينما يواصل علماء الفلك التحقيق في هذه الإشارات العابرة، فإنهم يأملون في كشف المزيد من الأسرار حول الكون وأحداثه النشطة.

مصادر:
- Mashable - أحدثت التلسكوبات الراديوية ثورة في الكون
– العلوم – ريان شانون وآخرون. (2022) – أبعد انفجار راديوي سريع تم اكتشافه على الإطلاق

By روبرت أندرو

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