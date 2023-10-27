دراسة جديدة تستكشف التلاعب بالمجال الكهربائي للتحولات الدورانية على المستوى الذري

تتعمق دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications في المجال المثير المتمثل في معالجة تحولات الدوران على المستوى الذري باستخدام جهد خارجي. يلقي هذا البحث الضوء على التنفيذ العملي للتحكم في الدوران على المستوى النانوي، وهو أمر حيوي لتطبيقات الحوسبة الكمومية.

تشير التحولات الدورانية على المقياس الذري إلى التغيرات في اتجاه الزخم الزاوي الجوهري للذرة أو الدوران. وفي سياق هذه الدراسة، ركز الباحثون على استخدام المجالات الكهربائية للتحكم في تحولات الدوران هذه. إن ما أدى إلى انطلاقة هذا البحث كان عبارة عن ملاحظة صدفة تم إجراؤها أثناء توصيف تجربة جديدة.

وبدلاً من استخدام المعالجات الميكانيكية التقليدية، اكتشف الباحثون أن تطبيق جهد متحيز يؤدي إلى توليد مجال كهربائي داخل تقاطع نفق يتكون بين الطرف والعينة. كان لهذا المجال الكهربائي المستحث تأثير ملحوظ على موضع جزيئات هيدريد التيتانيوم المفردة (TiH)، مما أدى إلى تعديل عامل التسارع الخاص بها وجعلها تتفاعل مع مجال مغناطيسي فريد.

من خلال تسخير تأثير زيمان، الذي يقسم مستويات الطاقة لحالات دوران الإلكترون في وجود مجال مغناطيسي، تمكن الباحثون من التحكم بشكل مباشر في تحولات الدوران في ثنائيات TiH المقترنة. كشفت ظاهرة الاقتران هذه عن إمكانية السلوك التعاوني بين حالات الدوران في هذه الثنائيات.

نتائج هذه الدراسة لها آثار كبيرة على الحوسبة الكمومية. توفر القدرة على التعامل مع السبينات محليًا وبسرعة من خلال الوسائل الكهربائية بديلاً أسرع للتلاعب الميكانيكي التقليدي، مما يجعلها ضرورية لمنع فقدان المعلومات بسبب عدم الترابط في الأنظمة الكمومية.

أسئلة وأجوبة

ما هي التحولات تدور؟

تتضمن التحولات المغزلية تغيرات في اتجاه الزخم الزاوي الجوهري للذرة أو الدوران على المقياس الذري. في هذه الدراسة، ركز الباحثون على التحولات الدورانية المرتبطة بسلوك الإلكترون.

كيف تلاعب الباحثون بالتحولات الدورانية؟

استخدم الباحثون المجالات الكهربائية من خلال تطبيق جهد متحيز لتحفيز مجال كهربائي داخل تقاطع نفق يتكون بين الطرف والعينة. وكان لهذا المجال الكهربائي المستحث تأثير على موضع الجزيئات المدروسة وتفاعلها مع مجال مغناطيسي فريد.

ما هو تأثير زيمان؟

تأثير زيمان هو الظاهرة التي تنقسم فيها مستويات الطاقة لحالات دوران الإلكترون في الجزيئات الفردية في وجود مجال مغناطيسي. في هذه الدراسة، استخدم الباحثون تأثير زيمان لإثبات التحكم الكهربائي المباشر في تحولات الدوران في ثنائيات TiH المقترنة.

ما هي الآثار المحتملة لهذا البحث؟

يفتح هذا البحث الباب أمام الذرات الفردية لتكون بمثابة كيوبتات تدور في أجهزة الكمبيوتر الكمومية. توفر القدرة على التحكم في الدوران محليًا وبسرعة من خلال الوسائل الكهربائية وسيلة واعدة لتطبيقات الحوسبة الكمومية، حيث تعد السرعة أمرًا بالغ الأهمية لمنع فقدان المعلومات بسبب فك الترابط.