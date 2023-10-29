المضاد الحيوي الجديد كلوفيباكتين يقدم الأمل ضد الجراثيم الخارقة، كما تكشف الدراسة

اكتشف باحثون من جامعة بون، بالتعاون مع مؤسسات في الولايات المتحدة وهولندا، مضادًا حيويًا جديدًا يسمى كلوفيباكتين. وقد أثبت كلوفيباكتين، المشتق من بكتيريا التربة، أنه فعال للغاية في مهاجمة جدران خلايا البكتيريا، بما في ذلك "الجراثيم الخارقة" المقاومة المتعددة. يوفر هذا الاكتشاف المذهل الأمل في المعركة ضد مقاومة المضادات الحيوية.

يشكل ظهور مسببات الأمراض البكتيرية ذات المقاومة تهديدًا كبيرًا للصحة العالمية. أصبحت العديد من المضادات الحيوية الشائعة غير فعالة ضد الأمراض المعدية، مما دفع العلماء إلى البحث عن مركبات قوية جديدة. وسعى فريق الباحثين المشاركين في هذه الدراسة إلى تلبية هذه الحاجة الملحة من خلال دراسة عقار كلوفيباكتين.

كلوفيباكتين، المشتق من بكتيريا التربة Eleftheria terrae subspecies carolina، لديه آلية عمل فريدة من نوعها. إنه يمنع العناصر الأساسية لجدران الخلايا البكتيرية، مما يتسبب في تدميرها وقتل البكتيريا في النهاية. ويرتبط المضاد الحيوي بهذه الوحدات البنائية بقوة غير عادية، مما يجعله فعالا للغاية ضد مجموعة واسعة من البكتيريا.

من خلال فك رموز طريقة عمل كلوفيباكتين، سلط الباحثون الضوء على خصائصه المحتملة والفريدة من نوعها. لا يهاجم المضاد الحيوي جدار الخلية البكتيرية فحسب، بل يشكل أيضًا هياكل خيطية فوق الجزيئية تؤدي إلى مزيد من الضرر للهياكل المستهدفة للبكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحفز إطلاق بعض الإنزيمات في البكتيريا، والتي تعمل على إذابة غلاف الخلية الخاص بها. هذه الآليات مجتمعة تجعل كلوفيباكتين شديد المقاومة للمقاومة.

في حين أن هذا الاكتشاف يبشر بالخير، إلا أن الباحثين يحذرون من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يصبح كلوفيباكتين متاحًا تجاريًا. ومع ذلك، فإن نتائج هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة الخلية، تمهد الطريق لإجراء تحقيقات مستقبلية لتعزيز فعالية هذا المضاد الحيوي الجديد.

أسئلة وأجوبة:

س: ما اسم المضاد الحيوي المكتشف حديثا؟

ج: المضاد الحيوي المكتشف حديثاً يسمى كلوفيباكتين.

س: ما هو مشتق من كلوفيباكتين؟

ج: يُشتق كلوفيباكتين من بكتيريا في التربة تُسمى Eleftheria terrae subspecies carolina.

س: كيف يعمل كلوفيباكتين ضد البكتيريا؟

ج: يعمل كلوفيباكتين على كتل البناء الأساسية لجدران الخلايا البكتيرية، مما يتسبب في تدميرها وقتل البكتيريا.

س: ما الذي يجعل كلوفيباكتين فريدًا مقارنة بالمضادات الحيوية الأخرى؟

ج: يشكل كلوفيباكتين هياكل فوق الجزيئية التي تلحق الضرر بالهياكل المستهدفة للبكتيريا وتحفز إطلاق الإنزيمات التي تذيب غلاف الخلية الخاص بها، مما يجعلها شديدة المرونة للمقاومة.

س: هل كلوفيباكتين متاح تجاريا؟

ج: لا، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث قبل أن يصبح كلوفيباكتين متاحًا تجاريًا.