الحمض النووي الجديد والمواد الزجاجية أخف بخمس مرات وأقوى بأربع مرات من الفولاذ

أدى اكتشاف حديث للباحثين في جامعة كونيتيكت وشركائهم إلى ابتكار مادة جديدة تجمع بين القوة الكبيرة والخفة، وهو مزيج نادر. هذا الاختراق لديه القدرة على إحداث ثورة في صناعات مثل السيارات والدروع الواقية للبدن. وما يجعل هذه المادة أكثر روعة هو أنها مصنوعة باستخدام الحمض النووي والزجاج.

حقق العلماء هذا الإنجاز باستخدام سقالة الحمض النووي لإنشاء مادة سيليكا ذات بنية نانوية، تشبه الزجاج. تعمل سقالة الحمض النووي كهيكل عظمي للمادة، وتوفر إطارًا لتكوين السيليكا ذات البنية النانوية. ثم قام الباحثون بتغطية هيكل الحمض النووي بطبقة رقيقة من مادة تشبه الزجاج. أدى هذا المزيج من هيكل الحمض النووي وطلاء الزجاج إلى إنتاج مادة ليست قوية بشكل لا يصدق فحسب، بل خفيفة الوزن أيضًا. في الواقع، فهو أخف بخمس مرات وأقوى بأربع مرات من الفولاذ.

تأتي قوة الزجاج من بنيته الخالية من العيوب، والتي يمكنها تحمل الضغوط الهائلة. وباستخدام قطع زجاجية بحجم النانو، تمكن الباحثون من التأكد من بقاء المادة خالية من العيوب. كما تساهم الكثافة المنخفضة للزجاج مقارنة بالمعادن والسيراميك في قوة المادة وخفة وزنها.

إن استخدام الحمض النووي الذي يتم تجميعه ذاتيًا في إنشاء هذه المادة يشبه طريقة عمل Magna-Tiles. تجتمع قطع معينة من الحمض النووي ذات أطوال معينة وخصائص كيميائية بشكل طبيعي معًا لتشكل الهيكل العظمي للمادة. إن هيكل الحمض النووي، المغطى بطبقة رقيقة جدًا من الزجاج، يخلق مادة ليست قوية من الناحية الهيكلية فحسب، بل أيضًا خفيفة الوزن بسبب المساحات الفارغة بداخلها.

توضح هذه المادة الرائدة إمكانية الجمع بين الحمض النووي والزجاج لإنتاج مواد قوية وخفيفة الوزن. فهو يفتح إمكانيات التقدم في مختلف الصناعات، من النقل إلى معدات الحماية.

المصدر

– جامعة كونيتيكت

- جامعة كولومبيا

– مختبر بروكهافن الوطني