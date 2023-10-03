تكوين وتوزيع الصواعق الفائقة: ظاهرة معقدة

ألقت دراسة حديثة ضوءًا جديدًا على الطبيعة الغامضة للصواعق الفائقة، وهي شكل نادر وقوي بشكل لا يصدق من البرق الذي يحير العلماء. هذه الصواعق غير العادية، التي تمثل أقل من 1% من مجمل البرق، أقوى بحوالي 1,000 مرة من الصاعقة المتوسطة ويمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة للبنية التحتية والسفن. في حين حدد الباحثون النقاط الساخنة للصواعق الفائقة فوق بعض المحيطات والجبال الشاهقة، إلا أن الأسباب الكامنة وراء تكوينها وتوزيعها ظلت غامضة حتى الآن.

بقيادة الفيزيائي أفيخاي إفرايم من إسرائيل، قدم فريق دولي من العلماء أول تفسير لسبب تكوّن الصواعق الفائقة في مناطق محددة. اكتشف الباحثون أنه كلما كانت منطقة الشحن الكهربائي للسحابة العاصفة أقرب إلى الأرض أو سطح المحيط، زادت احتمالية ضرب الصاعقة. توضح هذه النتيجة سبب تجمع الصواعق الفائقة في مناطق معينة، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة ألتيبلانو في بيرو وبوليفيا، وشمال شرق المحيط الأطلسي.

ولكشف ألغاز الصواعق الفائقة، قام الفريق بجمع بيانات واسعة النطاق عن ضربات البرق، بما في ذلك الوقت والموقع والطاقة. ومن خلال تحليل خصائص بيئات العواصف المحيطة، مثل ارتفاعات سطح الأرض والمياه، سعوا إلى تحديد العوامل التي تساهم في شدة الصواعق الفائقة. وعلى عكس الدراسات السابقة، التي استكشفت تأثير رذاذ البحر، وملوحة المحيط، وغبار الصحراء، وجد الباحثون أن الهباء الجوي كان له تأثير ضئيل على قوة الصاعقة الفائقة.

وبدلاً من ذلك، كشفت الدراسة أن المسافة الأقصر بين منطقة الشحن والسطح، سواء كانت الأرض أو الماء، أدت إلى ظهور صواعق خارقة أقوى. توفر العواصف القريبة من السطح الظروف المثالية لتكوين هذه البراغي القوية، حيث تترجم المسافة الأقل إلى انخفاض المقاومة الكهربائية وزيادة التيار. وبالتالي، فإن المناطق التي تحتوي على أعلى تركيزات من الصواعق الفائقة تشترك في سمة مشتركة: وجود فجوة صغيرة بين مناطق شحن البرق والأسطح.

يمثل هذا البحث الرائد تقدمًا كبيرًا في فهم تكوين وتوزيع البراغي الفائقة. إن معرفة أن المسافة الأقصر بين منطقة الشحن والسطح تزيد من احتمالية حدوث الصاعقة الفائقة يمكن أن تساعد في التنبؤ بتأثيرات التغيرات المناخية على نشاط الصاعقة المستقبلية. وكما قال المؤلف الرئيسي أفيخاي إفرايم على نحو مناسب: "لقد وجدنا جزءًا كبيرًا من اللغز".

المصدر

– النهوض بعلوم الأرض والفضاء