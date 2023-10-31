العلماء يطورون تكنولوجيا مبتكرة للتصنيع الموضعي للأصباغ العضوية

حقق الباحثون في معهد دايجو جيونجبوك للعلوم والتكنولوجيا (DGIST) طفرة في مجال الأصباغ العضوية من خلال تطوير تقنية جديدة تسمى التجميع التقدمي على قالب محمّل بالبادئ (PAINT). تسمح هذه الطريقة المبتكرة بتصنيع أصباغ عضوية متعددة الوظائف بدقة في مناطق محددة، ومحاكاة عمليات تكوين الميلانين الطبيعية.

الميلانين هو صبغة طبيعية معروفة بخصائصها اللاصقة، مما يسمح لها بالالتصاق على الأسطح المختلفة. ومن خلال هذه الخاصية، عمل العلماء على تطوير مواد عضوية ذات خصائص مماثلة. ومع ذلك، فقد واجهوا تحديات عندما أصبحت المناطق غير المقصودة مغطاة بمواد عضوية أثناء عملية التكامل مع مواد أخرى.

وللتغلب على هذه التحديات، اتجه فريق البحث إلى عمليات تكوين الميلانين الطبيعي. واكتشفوا أن النشاط التحفيزي لقالب البروتين يؤثر بشكل كبير على الموقع الذي يتشكل فيه النمط. وبهذه المعرفة، أجروا تجارب لتجميع أصباغ عضوية بناءً على عملية تكوين الميلانين الطبيعية. ومن خلال بدء التفاعل الاصطناعي على سطح تم تعديله للحصول على نشاط تحفيزي موضعي، تمكنوا من تحقيق تصنيع الأصباغ في موقع محدد.

أظهرت أنماط الصبغة العضوية الناتجة خصائص لاصقة ممتازة والتصقت بشكل انتقائي فقط بالمناطق التي تم البدء فيها، لتشكل الأنماط المرغوبة. أظهرت هذه الأنماط خصائص امتصاص بصرية واسعة عبر مناطق طيفية مختلفة، تشبه الميلانين الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة الممتص إلى طاقة حرارية، والتي يمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة مثل التسبب في موت الخلايا الانتقائي أو تشغيل المحركات.

تتمتع تقنية PAINT التي طورها فريق البحث بالقدرة على إحداث ثورة في مجال المواد العضوية. فهو يسمح بالتطبيق الانتقائي للمواد ذات الخصائص اللاصقة العالمية على مناطق محددة، مما يفتح إمكانيات جديدة لتطوير مواد عضوية تشبه الميلانين. يمكن أن تتمتع هذه المواد بامتصاص بصري ممتاز، وكسح أنواع الأكسجين التفاعلية، والتوافق الحيوي.

وبشكل عام، فإن نتائج هذه الدراسة تمهد الطريق لتصنيع موضعي لأصباغ عضوية متعددة الوظائف وتعزيز فهم عمليات تكوين الميلانين. تعد تقنية PAINT أداة واعدة للباحثين والصناعات التي تسعى إلى إنشاء مواد مبتكرة مع مجموعة واسعة من التطبيقات.

أسئلة وأجوبة

ما هو الميلانين؟

الميلانين هو صبغة طبيعية مسؤولة عن تلوين الشعر والجلد والعينين عند البشر والحيوانات. كما أنه يلعب دورًا حاسمًا في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

ما هي خصائص الميلانين اللاصقة؟

يتمتع الميلانين بخصائص لاصقة عالية تحت الماء تُعزى إلى مجموعات الكاتيكول الوظيفية الموجودة في بنيته. تشبه هذه الخصائص البروتينات اللاصقة الموجودة في بلح البحر.

ما هو التجميع التقدمي على قالب محمّل بواسطة البادئ (PAINT)؟

PAINT هي تقنية طورها العلماء في DGIST والتي تتيح التصنيع الموضعي للأصباغ العضوية متعددة الوظائف. إنه يحاكي عمليات التكوين الطبيعي للميلانين ويسمح بالتطبيق الانتقائي للمواد ذات الخصائص اللاصقة على المناطق المرغوبة.

ما هي التطبيقات المحتملة لتقنية الطلاء؟

تتمتع تقنية PAINT بمجموعة واسعة من التطبيقات المحتملة. يمكن استخدامه للحث على موت الخلايا الانتقائي، وقيادة المحركات، وإنشاء مواد ذات امتصاص بصري ممتاز، وكسح أنواع الأكسجين التفاعلية، والتوافق الحيوي. إنه يفتح إمكانيات للتقدم في مختلف المجالات بما في ذلك الطب وعلوم المواد والإلكترونيات.

(مصدر: بيان صحفي لـ DGIST)