لغز فلكي عمره قرن من الزمان لا يزال يحير العلماء

لغز آسر منذ ما يقرب من مائة عام لا يزال يحير العلماء اليوم. في يوليو 1952، كان علماء الفلك في مرصد بالومار منشغلين في مسحهم الروتيني للسماء ليلاً عندما عثروا على اكتشاف مذهل، وهو أن ثلاثة نجوم اختفت في الهواء. هذا الاكتشاف المحير أسر المجتمع العلمي على الفور، وأدى إلى ظهور عدد لا يحصى من النظريات في محاولة لتفسير هذا الحدث المحير.

تشير إحدى الفرضيات السائدة إلى أن النجوم الثلاثة المختفية لم تكن ثلاثة أجرام سماوية متميزة، بل كانت نجمًا واحدًا تعرض لانفجار راديوي مفاجئ ناجم عن نجم مغناطيسي. النجوم المغناطيسية، المعروفة بمجالاتها المغناطيسية القوية للغاية، تبعث كميات هائلة من الطاقة على شكل مشاعل، وأشعة سينية، وانفجارات أشعة جاما. تقترح هذه النظرية أن الانفجار كان شديدًا لدرجة أنه جعل النجم غير مرئي في الصور اللاحقة.

يفترض تفسير بديل أن النجوم المعنية لم تكن نجومًا على الإطلاق، ولكنها أجرام سماوية غير محددة تغيرت مواقعها داخل مدارها. ونتيجة لذلك، بدا وكأنهم اختفوا، بينما في الواقع، كانوا قد انتقلوا فقط إلى مواقع مختلفة. وتشير نظرية أخرى مثيرة للاهتمام إلى أن الوهم البصري قد نشأ عن طريق ثقب أسود يمر بين النجم والأرض، مما يعطي انطباعا بوجود ثلاثة نجوم مفقودة.

ومع ذلك، حتى المرصد نفسه واجه التدقيق. يقع بالقرب من موقع تجارب الأسلحة النووية في صحراء نيو مكسيكو، وقد أثيرت أسئلة حول ما إذا كان الغبار المشع قد لوث المعدات، وشوه الصور وتسبب في وهم اختفاء النجوم.

وبينما تابع العلماء بجد هذه الظاهرة الآسرة، سعت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كورنيل إلى تحديد ما إذا كانت النجوم قد عادت للظهور مرة أخرى. وعلى الرغم من استخدام التلسكوبات المتقدمة وإجراء عمليات رصد مكثفة، وجد الفريق أن النجوم الثلاثة المتلاشية ظلت غائبة، بعد أن خفتت بشكل ملحوظ خلال تلك الساعة المصيرية من عام 1952.

لا يزال لغز النجوم المختفية قائمًا، مما يترك المجتمع العلمي في انتظار المزيد من الأفكار بفارغ الصبر. وحتى ذلك الحين، سيظل اختفاء تلك النجوم الثلاثة في تلك الليلة الصيفية من عام 1952 يأسر خيال علماء الفلك ومراقبي النجوم على حد سواء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو النجم المغناطيسي؟

ج: النجم المغناطيسي هو نوع غريب من النجوم النيوترونية معروف بمجاله المغناطيسي القوي بشكل لا يصدق.

س: لماذا ترتبط النجوم المغناطيسية بالأحداث المتطرفة في الكون؟

ج: تُطلق النجوم المغناطيسية كميات هائلة من الطاقة على شكل توهجات وأشعة سينية وانفجارات أشعة جاما.

س: هل يمكن أن يكون اختفاء النجوم بسبب تلوث المعدات؟

ج: إنه احتمال. يقع مرصد بالومار بالقرب من موقع تجارب الأسلحة النووية، مما يثير مخاوف من التلوث بالغبار الإشعاعي.

س: هل لوحظت حالات اختفاء مماثلة في حالات أخرى؟

ج: نعم، أظهرت لوحات فوتوغرافية من الخمسينيات حالات اختفاء مماثلة، مما أثار اهتمام العلماء بهذه الظاهرة.

س: هل تم العثور على النجوم مرة أخرى؟

ج: لا، على الرغم من التحقيقات المكثفة، لم يتم رصد النجوم الثلاثة منذ اختفائهم عام 1952. ولم تجد الدراسة الأخيرة التي أجراها باحثون في جامعة كورنيل أي دليل على عودتهم.