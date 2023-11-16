العلماء يطورون طريقة مبتكرة لتعزيز توقعات النماذج المناخية

ابتكر باحثون من مختبر أوك ريدج الوطني وغيره من المؤسسات المرموقة تقنية رائدة لتحسين دقة توقعات النماذج المناخية. تستخدم الطريقة المبتكرة التحليل الإحصائي لمراعاة النماذج ذات الحساسيات العالية لدرجة الحرارة بشكل فعال، وهو ما يمثل تحديًا مستمرًا في المجتمع العلمي.

ومن خلال تعيين أوزان مختلفة للنماذج الفردية والجمع بين النتائج التي توصلوا إليها، قدر هؤلاء العلماء أن درجات الحرارة العالمية يمكن أن ترتفع بين 2 و 5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن. يتوافق هذا التوقع، الذي نُشر مؤخرًا في مجلة Nature Communications Earth & Environment، مع التقديرات السابقة. ومع ذلك، وعلى عكس الأساليب السابقة، فإن هذا الإطار الجديد يحتضن الشمولية، ويتجنب استبعاد النماذج التي كانت معتادة في الأساليب السابقة.

وبدلاً من تقييم النماذج بشكل منفصل، يركز الباحثون على كيفية دمجها لاستخراج معلومات قيمة حول الظروف المناخية المستقبلية. ينصب تركيزهم الأساسي على عامل يُسمى حساسية المناخ المتوازنة (ECS)، والذي يقيس العلاقة بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحترار المقابل. على الرغم من أنه لا يمكن قياس ECS بشكل مباشر، إلا أن العديد من الأدلة يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة لـ ECS الحقيقي للأرض.

تفترض العديد من عمليات المحاكاة وجود درجة عالية من ECS، مما يؤدي إلى تنبؤات بزيادات أكبر في درجات الحرارة استجابةً لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مقارنة بما لوحظ في الواقع. ونظرًا لأن هذه النماذج تفيد البحث العلمي والقرارات السياسية، فمن الأهمية بمكان التأكد من أنها تمثل ظروف الأرض بدقة. في الماضي، تم عادةً تجاهل النماذج ذات قيم ECS العالية. ومع ذلك، فإن الطريقة الجديدة، المعروفة باسم متوسط ​​النموذج البايزي، توفر حلاً أكثر دقة من خلال الجمع بين النماذج وتقدير توزيعها.

من خلال تطبيق هذا النهج، يقوم الباحثون بشكل فعال بتقييد قيم ECS للنماذج وإنشاء توقعات مناخية مستقبلية تأخذ في الاعتبار عدم الدقة المحتملة الناتجة عن افتراضات ECS العالية. بالإضافة إلى ذلك، تعالج الطريقة المخاوف بشأن استقلال النموذج من خلال النظر في التأثير وتداخل المعلومات لنماذج مماثلة.

وتمتد أهمية هذه الطريقة الجديدة إلى ما هو أبعد من النمذجة المناخية. إن الأوزان النموذجية المستمدة من هذا البحث قد ساهمت بالفعل في تقييم المناخ الوطني الخامس، وهو تقرير شامل يقيم تأثيرات تغير المناخ في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، يدعم هذا المشروع اتحاد شبكة نظام الأرض، وهو تعاون عالمي تشرف عليه وزارة الطاقة الأمريكية، والذي يدير ويوفر الوصول إلى النماذج المناخية والبيانات المرصودة.

ومن خلال دمج بيانات النموذج مع البيانات المرصودة، يمكّن هذا النهج المبتكر العلماء من توليد توقعات أكثر دقة وموثوقية حول مناخ الأرض المتغير. إنه يمثل خطوة حاسمة إلى الأمام في تعزيز فهمنا لديناميات المناخ وإرشاد عمليات صنع القرار على المستويين العلمي والسياسي.

أسئلة وأجوبة

ما هو الابتكار الذي قدمه الباحثون من مختبر أوك ريدج الوطني؟

طور الباحثون طريقة جديدة للتحليل الإحصائي للنماذج المناخية، مما يعزز دقة التوقعات المناخية المستقبلية.

ما هو التحدي الرئيسي الذي تعالجه هذه الطريقة الجديدة؟

تتناول هذه الطريقة مسألة حساسيات درجات الحرارة المرتفعة في النماذج عن طريق تعيين أوزان مختلفة للنماذج ودمجها لتقدير الزيادات في درجات الحرارة العالمية في المستقبل.

كيف تختلف هذه الطريقة عن الأساليب السابقة؟

وعلى عكس الأساليب السابقة التي تجاهلت النماذج ذات قيم حساسية المناخ العالية التوازن، فإن هذه الطريقة الجديدة تجمع بين النماذج وتستخدم متوسط ​​نموذج بايزي لتقدير توزيعها، مما يؤدي إلى توقعات أكثر شمولا ودقة.

كيف تعمل هذه الطريقة على تحسين تمثيل ظروف الأرض؟

من خلال دمج خطوط متعددة من الأدلة والنظر في التأثير وتداخل المعلومات للنماذج المماثلة، تضمن هذه الطريقة أن النماذج المناخية تمثل ظروف نظام الأرض بشكل أكثر دقة.

ما هو التأثير الأوسع لهذا البحث؟

لقد أثرت الأوزان النموذجية المستمدة من هذا البحث بالفعل على التقييم الوطني الخامس للمناخ. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا المشروع اتحاد شبكة نظام الأرض، وهو تعاون عالمي يدير النماذج المناخية والبيانات المرصودة، ويسهل تحسين الفهم واتخاذ القرار فيما يتعلق بتغير المناخ.