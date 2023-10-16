متى تطورت الحيوانات لأول مرة؟ نهج جديد لتسوية النقاش

قدر العلماء أن هناك ما يقرب من 8 ملايين نوع من الحيوانات التي تعيش اليوم، مما يعرض التنوع البيولوجي الهائل على الأرض. ومع ذلك، فإن مسألة متى تطورت الحيوانات لأول مرة كانت موضع نقاش لعدة قرون. وكانت أقدم الحفريات الحيوانية المعروفة، والتي يعود تاريخها إلى حوالي 500 مليون سنة، معقدة بالفعل ومرئية بالعين المجردة. لكن الاكتشافات الحديثة، مثل حفريات Ediacara Biota ذات المظهر الغريب منذ 574 إلى 539 مليون سنة، تشير إلى أن الحيوانات ربما كانت موجودة قبل ذلك بكثير.

اكتشف علماء الحفريات أيضًا حفريات تشبه الإسفنج تعود إلى حوالي 800 مليون سنة مضت، لكن لا يمكن إثبات أنها حيوانات بشكل قاطع. بالإضافة إلى ذلك، فإن السجل الأحفوري مليء بالثغرات، حيث لم يتم حفر سوى جزء صغير من الحياة. ولمواجهة هذه التحديات، تحول العلماء إلى البيولوجيا الجزيئية واستخدام الساعات الجزيئية لتقدير توقيت الأصول الحيوانية.

تعمل الساعات الجزيئية من خلال مقارنة الحمض النووي للحيوانات الحديثة لتحديد مقدار التطور الذي حدث. في حين تتراوح تقديرات الأصول الحيوانية من 800 إلى 700 مليون سنة مضت، فإن وجود تقديرات مختلفة تعتمد على الحفريات والساعات الجزيئية قد أثار الجدل.

في دراسة حديثة، اقترح العلماء نهجا جديدا لتقدير توقيت الأصول الحيوانية. وبدلاً من التركيز على الحفريات الحيوانية الأقدم، قام الباحثون بفحص نوع الصخور التي يمكن أن تحافظ على الحيوانات الأولى. ووجدوا أن الصخور الغنية بالمعادن الطينية، والتي لها خصائص مضادة للبكتيريا ويمكنها الحفاظ على الأنسجة الرخوة، تعتبر مثالية للتحجر. ومع ذلك، فإن الصخور التي تعود إلى الفترة الزمنية قبل حوالي 790 مليون سنة والتي تمتلك هذه الخصائص الغنية بالطين لا تحتوي على حفريات حيوانية، مما يشير إلى أن الحيوانات ربما لم تكن قد تطورت بعد في ذلك الوقت.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمواصلة البحث عن أدلة على أصل حيواني. ومن خلال استكشاف المزيد من العصور الجيولوجية وفحص الصخور التي لديها القدرة على الحفاظ على الحيوانات الأولى، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل للوقت الذي ظهرت فيه الحيوانات لأول مرة على الأرض.

المصدر

- داروين، تشارلز. حول أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي، أو الحفاظ على الأجناس المفضلة في الصراع من أجل الحياة. موراي، 1859.