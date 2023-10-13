كشف سر أصول الحيوان

لقد حير أصل الحيوانات وتوقيت تطورها العلماء لفترة طويلة. في حين أن غالبية التنوع البيولوجي على الأرض يتكون من الحيوانات، فقد كان هناك وقت كانت فيه الحيوانات غائبة تمامًا عن الكوكب. إن فهم متى وكيف تطورت الحيوانات لأول مرة ليس أمرًا بالغ الأهمية لفهمنا لتاريخ الأرض فحسب، بل يحمل أيضًا مفتاح أصولنا.

تقليديا، يعتقد العلماء أن الحفريات الحيوانية ظهرت فجأة في فترة تعرف باسم الانفجار الكامبري، منذ حوالي 500 مليون سنة. ومع ذلك، فإن الاكتشافات اللاحقة دفعت أصل الحيوانات إلى وقت أبعد. يمثل اكتشاف كائنات Ediacara Biota، وهي كائنات غريبة الشكل يعود تاريخها إلى ما بين 574-539 مليون سنة، أقدم الحفريات الحيوانية المعروفة. ومع ذلك، فقد تم العثور على حفريات أقدم، مثل الكائنات الشبيهة بالإسفنج التي يعود تاريخها إلى 800 مليون سنة، ولكن لا يمكن إثبات أنها حيوانات بشكل قاطع.

وقد دفع غياب الأدلة الواضحة العلماء إلى اللجوء إلى البيولوجيا الجزيئية للحصول على إجابات. ومن خلال فحص الحمض النووي للحيوانات الحديثة ومقارنته، يستطيع العلماء تقدير توقيت أصل الحيوان باستخدام تقنية تسمى الساعة الجزيئية. تتراوح هذه التقديرات بين 800 و700 مليون سنة مضت، وهو أقدم بكثير من المدى الإدياكاري لسجل الحفريات الحيوانية.

في دراسة حديثة، اقترح الباحثون نهجا جديدا لتقدير توقيت الأصول الحيوانية. فبدلاً من التركيز على الحفريات الحيوانية الأقدم، نظروا في نوع الصخور التي يمكن أن تحافظ على الحيوانات المبكرة. غالبًا ما توجد الحيوانات التي تفتقر إلى الأصداف أو الهياكل العظمية في الصخور الغنية بالمعادن الطينية، والتي لها خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تمنع التسوس. وبفحص الصخور الأقدم من العصر الإدياكاري، وجدوا صخورًا نادرة عمرها حوالي 790 مليون سنة من كندا والنرويج وروسيا تمتلك التركيبة الضرورية الغنية بالطين.

ومع ذلك، لم تحتوي أي من هذه الصخور على حفريات حيوانية، مما يشير إلى أن الحيوانات ربما لم تتطور بعد خلال هذا الوقت. ولحل هذا اللغز، لا بد من استكشاف المزيد من المواقع الجيولوجية للتعرف على الصخور الأحدث الغنية بالطين والتي لا تحتوي على حفريات حيوانية. وهذا سيوفر المزيد من الأفكار حول توقيت الأصول الحيوانية.

وفي الختام، فإن حل لغز متى تطورت الحيوانات لأول مرة هو مهمة معقدة. من خلال الجمع بين الأدلة من السجلات الأحفورية، والبيولوجيا الجزيئية، والدراسات الجيولوجية، يهدف العلماء إلى تسليط الضوء على هذا الفصل الحاسم في تاريخ الأرض وأصولنا.

التعاريف:

– التنوع البيولوجي: تنوع وتنوع الحياة على الأرض

– الانفجار الكامبري: فترة في تاريخ الأرض، منذ حوالي 500 مليون سنة، عندما كان هناك تنوع وتطور سريع لأشكال الحياة المعقدة.

– Ediacara Biota: كائنات غريبة الشكل يعود تاريخها إلى ما قبل 574-539 مليون سنة، وتمثل أقدم الحفريات الحيوانية المعروفة

– الساعة الجزيئية: تقنية تستخدم المعلومات الوراثية لتقدير توقيت الأحداث التطورية من خلال مقارنة اختلافات الحمض النووي بين الأنواع

مصادر:

– المقال الأصلي بعنوان “متى تطورت الحيوانات لأول مرة؟ "طريقة جديدة لمعرفة ذلك" بقلم فيليب دونوغو، جامعة بريستول.