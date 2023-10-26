التحدي المتمثل في فتح كبسولة بينو: علماء ناسا يبحثون عن تقنيات بديلة

تواجه مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا لجمع عينات من الكويكب بينو تحديًا غير متوقع حيث يكافح العلماء لفتح كبسولة العينة. على الرغم من النجاح في نقل الغبار الفضائي لمسافة تزيد عن 200 مليون ميل، إلا أن الافتقار إلى الأدوات المناسبة يعيق الوصول إلى الشحنة الثمينة.

وكشف بيان رسمي لوكالة الفضاء أن عملية الإزالة قوبلت بصعوبات. "بعد عدة محاولات للإزالة، أصبح من الواضح أن اثنين من أدوات التثبيت الـ 35 الموجودة على رأس TAGSAM (آلية الحصول على عينات اللمس والذهاب) لا يمكن فصلهما باستخدام الأدوات المعتمدة حاليًا داخل صندوق قفازات OSIRIS-REx."

يجد العلماء في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن أنفسهم الآن في مواجهة مهمة إيجاد تقنيات بديلة لفتح الكنز الدفين من الصخور والغبار الذي لا يقدر بثمن المحصور داخل كبسولة العينة.

لقد حيرت الطبيعة المعقدة للمثبتات الخبراء، مما يتطلب اتباع نهج جديد لاستخراج المحتويات بأمان. ويعمل الفريق الهندسي التابع لناسا بجد على إيجاد حل، واستكشاف طرق مبتكرة للتحايل على هذه العقبة غير المتوقعة.

وعلى الرغم من هذه النكسة، فقد حققت مهمة OSIRIS-REx إنجازات مهمة. قدم بينو، وهو كويكب غني بالكربون، رؤى لا تقدر بثمن حول أصول نظامنا الشمسي. ويأمل الباحثون أن يساعد تحليل العينات في كشف الألغاز المحيطة بتكوين الكواكب وتطورها.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مهمة OSIRIS-REx؟

ج: مهمة OSIRIS-REx هي مهمة مركبة فضائية تابعة لناسا تهدف إلى جمع عينات من الكويكب بينو وإعادتها بأمان إلى الأرض لمزيد من الدراسة.

س: ما هو TAGSAM؟

ج: إن TAGSAM (آلية الحصول على العينات باللمس والذهاب) هي ذراع آلية مصممة خصيصًا تستخدم في المركبة الفضائية OSIRIS-REx لجمع العينات من سطح الكويكب.

س: ما هي الأهداف العلمية للبعثة؟

ج: تهدف المهمة إلى دراسة تكوين بينو، والحصول على معلومات ثاقبة حول تكوين نظامنا الشمسي، وربما تسليط الضوء على أصول الحياة على الأرض.

س: هل واجهت مهمة OSIRIS-REx أي تحديات أخرى؟

ج: على الرغم من أن مشكلة فتح كبسولة العينة تمثل تحديًا كبيرًا، إلا أنها إحدى النكسات القليلة التي واجهتها المهمة. وبشكل عام، نجحت المهمة في تحقيق أهدافها الأساسية.