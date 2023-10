أهمية توسيع المبادئ التوجيهية لحماية الكواكب

By

تدعو مجموعة من العلماء إلى توسيع نطاق المبادئ التوجيهية الدولية لمنع ليس فقط التلوث البيولوجي للأسطح خارج كوكب الأرض ولكن أيضًا التلوث بالمواد الكيميائية والمواد. وحاليا يتم اتخاذ الإجراءات لتعقيم المركبات الفضائية المتجهة إلى المريخ والتأكد من عدم حملها لأي ميكروبات. ومع ذلك، يتم إيلاء اهتمام أقل للتهديد المحتمل الذي تشكله المواد الكيميائية والمواد التي يتم إحضارها إلى الكوكب. كما أن حطام المهمات السابقة، والذي يتضمن الحبال والدروع الحرارية والمظلات، منتشر أيضًا عبر سطح المريخ.

والقلق هو أن هذه المواد قد تحتوي على مواد كيميائية خطرة يمكن أن تضر بأي حياة محتملة على المريخ. ولمعالجة هذه المشكلة، تقترح ورقة رأي نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences إجراء تقييم شامل لمخاطر المواد والمواد الكيميائية المتجهة إلى المريخ. وهذا من شأنه أن يساعد في فهم المخاطر المرتبطة بها ويمكّن من تطوير مبادئ توجيهية قوية لحماية الكواكب.

يؤكد المؤلفون على ضرورة الاعتراف بأن المريخ ينتمي إلى المريخيين، بما في ذلك الكائنات الحية الدقيقة، وتجنب المساس غير المقصود بالبحث عن الحياة على الكوكب. وهم يعتقدون أنه من خلال توسيع المبادئ التوجيهية لتشمل التلوث بالمواد الكيميائية والمواد، يمكن للعلماء بشكل جماعي الحماية ضد الضرر المحتمل لبيئة المريخ.

يوفر هذا النهج فرصة فريدة لوضع معيار جديد للبعثات بين الكواكب ويؤكد على أهمية التعاون بين مجتمعات الكيمياء البيئية وعلم الأحياء الفلكي وحماية الكواكب. ومن خلال العمل معًا، يمكنهم إنشاء بروتوكولات لحماية كل من الأرض والمريخ وضمان سلامة الاستكشافات المستقبلية.

المصادر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم