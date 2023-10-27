مستقبل مسرعات الجسيمات: تقليص التكنولوجيا يمهد الطريق لتحقيق اختراقات طبية

حقق العلماء في جامعة فريدريش ألكسندر في إرلانجن – نورمبرج الألمانية (FAU) إنجازًا رائدًا في عالم فيزياء الجسيمات. لقد نجحوا في تنشيط مسرع الإلكترون النانوي (NEA) - وهو عبارة عن شريحة صغيرة بحجم عملة معدنية صغيرة تقريبًا. على الرغم من مكانته الضئيلة، فإن معجل الجسيمات الصغير هذا لديه القدرة على إحداث ثورة في العلاج الطبي، وخاصة في مجال العلاج الإشعاعي للسرطان.

تعمل NEA عن طريق تسريع الإلكترونات من خلال استخدام نبضات ليزر قصيرة تستهدف آلاف الأعمدة المجهرية الموجودة داخل أنبوب مفرغ صغير الحجم. وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature، أفاد الباحثون أن المسرع المدمج يزيد من طاقة الإلكترونات بنسبة تزيد عن 40%. على الرغم من أن هذه الجسيمات لديها طاقة أقل بكثير مقارنة بتلك المستخدمة في مصادم الهادرونات الكبير (LHC)، إلا أن التركيز الأساسي لفريق FAU ليس الخوض في أعماق فيزياء الجسيمات، بل استكشاف التطبيقات الطبية.

تعد إمكانات NEA في العلاج الإشعاعي للسرطان المستهدف واعدة بشكل خاص. إن الطبيعة المدمجة للمسرع تفتح إمكانية وضعه على المنظار، مما يتيح إدارة العلاج الإشعاعي مباشرة إلى المنطقة المصابة داخل الجسم. لن يضمن هذا النهج دقة أكبر في استهداف الخلايا السرطانية فحسب، بل سيقلل أيضًا من الآثار الجانبية المرتبطة بطرق توصيل الإشعاع الحالية. ويرى توماس كلوبا، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة، أن هذا هو "التطبيق الحلم" لوكالة الطاقة النووية.

على الرغم من أن فريق FAU لا يزال بعيدًا عن تطبيق المسرع الدقيق في الطب البشري، إلا أن الاختبار الناجح لهذا النظام الضوئي النانوي الأول من نوعه يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه. مع استمرار التكنولوجيا في تقليص مسرعات الجسيمات، فإنها تمهد الطريق لتحقيق اختراقات طبية لديها القدرة على تغيير مشهد الرعاية الصحية، وتقديم علاجات جديدة وأكثر فعالية لحالات مثل السرطان.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هو مسرع الإلكترون النانوي؟

ج: مسرع الإلكترون النانوي عبارة عن شريحة دقيقة تعمل على تسريع الإلكترونات باستخدام نبضات ليزر قصيرة تستهدف أعمدة مجهرية داخل أنبوب مفرغ.

س: ما هو التطبيق المحتمل لمسرع الإلكترون النانوي؟

ج: يُظهر مسرع الإلكترون النانوي نتائج واعدة في مجال العلاج الإشعاعي المستهدف للسرطان، مما يسمح بتوصيل الإشعاع بشكل أكثر دقة وأكثر أمانًا إلى المناطق المصابة في الجسم.

س: كيف يختلف مسرع الإلكترون النانوي عن مصادم الهادرونات الكبير (LHC)؟

ج: في حين أن مصادم الهادرونات الكبير هو مسرع جسيمات ضخم يستخدم في أبحاث الفيزياء الأساسية، فإن مسرع الإلكترون النانوي أصغر بكثير في الحجم ومصمم للتطبيقات الطبية.