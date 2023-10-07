يقوم العلماء بإنشاء أطلس مكاني لبروتينات البلاستيدات الخضراء لفهم عملية التمثيل الضوئي

لقد طور الباحثون أطلسًا مكانيًا لبروتينات البلاستيدات الخضراء، مما يسلط الضوء على الأعمال الداخلية لعملية التمثيل الضوئي. تلعب البلاستيدات الخضراء الموجودة في النباتات والطحالب دورًا حاسمًا في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية من خلال عملية التمثيل الضوئي.

في دراسة نشرت في مجلة الخلية، رسم العلماء خريطة لمواقع 1,034 بروتينًا داخل البلاستيدات الخضراء للطحالب الخضراء Chlamydomonas. تكشف هذه الخريطة الشاملة عن التنظيم المكاني للبلاستيدات الخضراء وتحدد هياكل البلاستيدات الخضراء المختلفة، بما في ذلك غلاف البلاستيدات الخضراء، ومجمعات بروتين الحمض النووي، والأقسام الدقيقة لتخزين الدهون، وأجسام البروتين المرتبطة بالتقاط ثاني أكسيد الكربون.

من خلال فحص التفاعلات بين البروتينات المعروفة والمكونات الجديدة، اكتشف الباحثون البروتينات الموجودة في البلاستيدات الخضراء والهياكل الخلوية الأخرى، مما يشير إلى الوظائف المتبادلة والتواصل بين هذه الهياكل. باستخدام تقنيات التعلم الآلي، أنشأ الفريق تنبؤات لمواقع جميع البروتينات في Chlamydomonas، مما ساعد في تعيين الوظائف المفترضة للبروتينات التي لم يتم تشخيصها سابقًا بناءً على موقعها الخلوي.

يوفر الأطلس المكاني رؤى قيمة حول وظيفة وتنظيم البروتينات داخل البلاستيدات الخضراء، مما يمكّن العلماء من فهم الأعمال الداخلية لعملية التمثيل الضوئي بشكل أفضل. هذه المعرفة ضرورية لهندسة المحاصيل ذات الإنتاجية المحسنة لمواجهة تحديات تغير المناخ في الزراعة.

البحث الذي أجراه ليانيونغ وانغ وآخرون. يضع الأساس للدراسات المستقبلية التي تركز على كشف أسرار البلاستيدات الخضراء، وهي البنية الخلوية المركزية المشاركة في عملية التمثيل الضوئي.

مصادر:

- ليانيونغ وانغ وآخرون، "أطلس بروتين البلاستيدات الخضراء يكشف عن الهياكل المثقوبة والتنظيم المكاني لمسارات التخليق الحيوي"، الخلية (2023).

- معلومات المجلة: الخلية