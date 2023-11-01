هل لعب الغبار دورًا أكبر مما كنا نعتقد في انقراض الديناصورات؟

ويعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن اصطدام كويكب أدى إلى انقراض الديناصورات. ومع ذلك، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الغبار، وليس التأثير المباشر، ربما لعب دورًا أكثر أهمية في زوالها.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature Geoscience، يرى باحثون بلجيكيون أنه على الرغم من أن التأثيرات المباشرة لاصطدام الكويكب كانت مدمرة، فقد تجاهلت الدراسات السابقة عاملًا حاسمًا آخر: تريليونات الأطنان من الغبار التي كان من الممكن أن تُدفع إلى الغلاف الجوي.

ويقترح الباحثون أن الغبار تسبب في "شتاء عالمي" لأنه حجب أشعة الشمس وتسبب في انخفاض كبير في درجة حرارة السطح العالمية. أدى هذا النقص في الضوء إلى صعوبة بقاء النباتات على قيد الحياة، مما أدى إلى انخفاض عدد الحيوانات العاشبة وبالتالي التأثير على السلسلة الغذائية بأكملها.

وتشير التقديرات إلى أن كمية الغبار الموجودة في الغلاف الجوي مذهلة: حوالي 2,000 جيجا طن، أي أكثر من 11 ضعف وزن جبل إيفرست. أشارت عمليات المحاكاة الحاسوبية التي أجريت على الرواسب من موقع أحفوري في داكوتا الشمالية إلى أن الغبار كان من الممكن أن يحجب ضوء الشمس لمدة تصل إلى عامين، مما يحرم النباتات من الطاقة اللازمة لعملية التمثيل الضوئي.

وبصرف النظر عن التأثير الفوري، تشير الدراسة إلى أن انقراض الديناصورات كان عملية تدريجية حدثت على مدى بضع سنوات وليس حدثا مفاجئا.

تمتد مضامين هذا البحث إلى ما هو أبعد من عالم مخلوقات ما قبل التاريخ. ويشير تقرير آخر حديث إلى أنه، على غرار تأثير الكويكب، يمكن أن يكون لتفجير قنبلة نووية على الأرض تأثيرات مماثلة على الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى "عصر جليدي نووي صغير".

وبينما أحدث انقراض الديناصورات تغييرا كبيرا في النظام البيئي للأرض، يرى بعض العلماء أنه كان شرطا ضروريا لنشوء الثدييات، بما في ذلك البشر.

في الختام، يتحدى البحث الرائد الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن التأثير المباشر للكويكب كان المسؤول الوحيد عن انقراض الديناصورات. وبدلا من ذلك، فإنه يشير إلى أن الشتاء العالمي الذي أعقب ذلك بسبب الكمية الهائلة من الغبار في الغلاف الجوي لعب دورا أكثر محورية في إعادة تشكيل تكوين الأرض وتمهيد الطريق للنجاح التطوري للثدييات.