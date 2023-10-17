يهدف مشروع PAVER التابع لوكالة الفضاء الأوروبية إلى إنشاء أسطح صالحة للسير على سطح القمر

بدأت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مشروعًا يسمى PAVER لإنشاء أسطح صالحة للطرق على القمر. ويهدف هذا المسعى الطموح إلى تمهيد مناطق النشاط على سطح القمر، بما في ذلك الطرق ومنصات الهبوط، من خلال استخدام ليزر قوي لإذابة الغبار القمري وتحويله إلى سطح زجاجي صلب. ويقود مشروع PAVER معهد BAM الألماني لأبحاث واختبارات المواد، وجامعة آلين، ومجموعة LIQUIFER Systems في النمسا، وجامعة كلاوستال الألمانية للتكنولوجيا.

تنبع الحاجة إلى مثل هذا المشروع من التحديات التي يفرضها الغبار القمري، وهو غبار ناعم للغاية، وكاشط، وملتصق. خلال عصر أبولو، تسبب الغبار القمري في حدوث مشكلات كبيرة، حيث أدى إلى انسداد المعدات وتآكل بدلات الفضاء. أدى تراكم الغبار على المركبة القمرية أبولو 17 إلى التهديد بارتفاع درجة الحرارة، في حين استسلمت المركبة الفضائية لونوخود 2 التابعة للاتحاد السوفييتي لارتفاع درجة الحرارة عندما أصبح المبرد الخاص بها مغطى بالغبار.

ويهدف مشروع PAVER إلى التغلب على هذه التحديات من خلال إذابة غبار القمر باستخدام ليزر ثاني أكسيد الكربون بقدرة 12 كيلووات. تخلق هذه العملية أشكالًا هندسية مثلثة مجوفة المركز يمكن أن تتشابك لتشكل أسطحًا صلبة عبر مساحات كبيرة من التربة القمرية. من المحتمل أن تكون هذه الأسطح بمثابة طرق أو منصات هبوط.

وتكون المادة الناتجة شبيهة بالزجاج وهشة ولكنها يمكنها تحمل قوى الضغط نحو الأسفل. وحتى لو انكسر، فلا يزال من الممكن استخدامه وإصلاحه عند الضرورة. ويقدر الفريق أنه يمكن بناء منصة هبوط بمساحة 100 متر مربع وسمك 115 سم في XNUMX يومًا.

يعد هذا المشروع استجابة لدعوة الأفكار التي تديرها الأنشطة الأساسية لوكالة الفضاء الأوروبية من خلال منصة الابتكار في الفضاء المفتوح (OSIP)، والتي تبحث عن أفكار بحثية تتعلق بالتصنيع والبناء خارج الأرض. لقد تم الترحيب بمشروع PAVER باعتباره استثمارًا فعالاً، مما يفتح مسارات واعدة متعددة لمزيد من البحث.

بينما يستعد رواد الفضاء للعودة إلى سطح القمر، فإن إنشاء أسطح صالحة للطرق يمكن أن يعزز بشكل كبير سلامة وكفاءة استكشاف القمر. يقدم مشروع PAVER حلاً محتملاً للتحديات التي يفرضها الغبار القمري، مما يجعل القمر أكثر صالحًا للسكن والملاحة في المهام المستقبلية.

مصادر:

- الذي - التي

– معهد بام لأبحاث واختبارات المواد

- جامعة آلين

– مجموعة أنظمة LIQUIFER

– جامعة كلاوستال للتكنولوجيا

– معهد فيزياء المواد في الفضاء التابع لمركز الفضاء الألماني DLR