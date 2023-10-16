الهيدروجين المعدني: حدود واعدة في علوم المواد

لعقود من الزمن، كان العلماء مفتونين بمفهوم الهيدروجين المعدني، وهو شكل فريد من الهيدروجين يظهر خصائص معدنية. ويعتقد أن هذه المادة الغريبة توجد تحت ضغوط عالية، وقد لوحظ وجودها في قلوب الكواكب مثل كوكب المشتري. ومع ذلك، فقد أثبت تصنيع الهيدروجين المعدني في بيئة معملية أنه يمثل تحديًا هائلاً.

في عام 1935، اقترح الفيزيائيان يوجين ويغنر وهيلارد بيل هنتنغتون أنه يمكن الحصول على الهيدروجين المعدني عند ضغط قدره 25 جيجاباسكال (GPa). ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الضغط الفعلي المطلوب يتجاوز هذا التقدير الأصلي.

زعمت مجموعات بحثية مختلفة أنها نجحت في إنتاج الهيدروجين المعدني في الماضي، لكن النتائج التي توصلوا إليها نُسبت لاحقًا إلى أخطاء القياس أو تقنيات المعايرة المعيبة. وعلى الرغم من هذه النكسات، فقد حقق العلماء تقدمًا كبيرًا باستخدام طريقة تسمى خلية السندان الماسية. تتضمن هذه التقنية ضغط الهيدروجين بين ماستين للوصول إلى ضغوط شديدة.

مع زيادة الضغط، تمر جزيئات الهيدروجين بمرحلة انتقالية إلى الحالة الصلبة. وعند ضغوط أعلى، تبدأ الجزيئات في الانفصال، مما يؤدي إلى تكوين فلز قلوي نقي بإلكترون تكافؤ واحد. وقد لاحظ الباحثون مؤخرًا إغلاق "فجوة النطاق"، مما يشير إلى الانتقال إلى الحالة المعدنية.

إذا أصبح الهيدروجين المعدني الصلب ممكنًا، فقد يُظهر خصائص غير عادية مثل كونه معدنًا سائلًا وموصلًا فائقًا. ومع ذلك، فإن العوائق التكنولوجية التي تحول دون إنتاج الهيدروجين المعدني النقي دفعت العلماء إلى استكشاف إمكانات الهيدريدات، وهي عبارة عن مزيج من المعادن والهيدروجين، لتحقيق الموصلية الفائقة عند الضغوط المنخفضة.

على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يجد الهيدروجين المعدني تطبيقات عملية في الصناعات، فإن الأبحاث الجارية في هذا المجال توفر آفاقًا واعدة لتطوير موصلات فائقة جديدة وتقنيات متقدمة.

المصادر: مجلة الفيزياء الكيميائية، العلوم، فيزياء الطبيعة