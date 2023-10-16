قانون الطبيعة المفقود: التطور في الأنظمة المعقدة

في بحث رائد نُشر في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، يقدم فريق من العلماء والفلاسفة "قانون الطبيعة المفقود" الذي يعترف بالتطور باعتباره سمة مشتركة للأنظمة المعقدة. وينص القانون الجديد على أن الأنظمة الطبيعية المعقدة، من الكواكب والنجوم إلى الذرات والمعادن، تتطور نحو نمط وتنوع وتعقيد أكبر. يتوسع هذا القانون في قوانين الطبيعة العيانية التي تم وضعها للقوى والحركة والجاذبية والكهرومغناطيسية والطاقة.

يقترح المؤلفون "قانون زيادة المعلومات الوظيفية"، الذي ينص على أن النظام سوف يتطور إذا خضعت العديد من التكوينات المختلفة للنظام للاختيار لوظيفة واحدة أو أكثر. يحدث اختيار الوظيفة عند ظهور تكوين جديد يعمل على تحسين قدرة النظام على البقاء أو أداء مهمة محددة. يمتد مفهوم "الاختيار للوظيفة" إلى ما هو أبعد من البقاء البيولوجي ويتضمن الاستقرار، وإمدادات الطاقة المستمرة، والجدة.

تسلط الدراسة الضوء على كيفية حدوث التطور ليس فقط في الأنظمة البيولوجية ولكن أيضًا في الأنظمة غير الحية مثل المعادن. قدمت المعادن المبكرة ترتيبات مستقرة من الذرات التي كانت بمثابة أسس لتطور المعادن الأكثر تعقيدًا. يتشابك تطور المعادن والحياة، حيث استخدمت الكائنات الحية المعادن في صنع الأصداف والأسنان والعظام.

تتناول الورقة أيضًا تطور النجوم، مشيرةً إلى أن تنوع العناصر الكيميائية زاد بمرور الوقت من خلال التطور النجمي. كان الهيدروجين والهيليوم اللبنات الأساسية للنجوم الأولى، وأنتجت الأجيال اللاحقة من النجوم عناصر أثقل من خلال عمليات الاندماج.

إن الآثار المترتبة على هذا القانون الجديد بعيدة المدى. ويقدم نظرة ثاقبة للتعقيد المحتمل للأنظمة المتطورة وكيف يمكن أن يتأثر معدل التطور. ويرى المؤلفون أن قانون التطور هذا ينطبق على مجموعة واسعة من الأنظمة، بما في ذلك النجوم والذرات والمعادن وغيرها الكثير.

يجمع هذا البحث متعدد التخصصات بين العلماء والفلاسفة لتوسيع فهمنا للتطور وطبيعته العالمية. ومن خلال إدراك دور التطور في الأنظمة المعقدة، نكتسب رؤى أعمق حول العمليات التي تشكل عالمنا، من أصغر الذرات إلى الامتداد الشاسع للكون.

مصادر:

– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم: [لم يتم تقديم عنوان URL]

- د. روبرت لافينسكي: [لم يتم تقديم عنوان URL]