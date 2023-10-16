أهمية إمكانية الوصول في منتجات CBC

تعطي CBC الأولوية لإنشاء منتجات شاملة يمكن لجميع الأفراد في كندا الوصول إليها، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من تحديات بصرية وسمعية وحركية ومعرفية. لضمان استمتاع جمهور متنوع بعروضها، قامت CBC بتنفيذ ميزات مثل التسميات التوضيحية المغلقة والفيديو الموصوف.

تتيح التسميات التوضيحية المغلقة للأفراد الذين يعانون من إعاقة سمعية متابعة الحوار والعناصر الصوتية الأخرى للبرنامج. يعرض نصًا على الشاشة يتوافق مع الكلام والمؤثرات الصوتية التي تحدث في العرض. تسمح هذه الميزة للصم أو ضعاف السمع بالتفاعل الكامل مع محتوى قناة CBC وتضمن عدم تفويت أي معلومات مهمة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الفيديو الموصوف خدمة قيمة للأفراد ذوي الإعاقات البصرية. ويتضمن وصفًا صوتيًا للعناصر المرئية التي تظهر على الشاشة، مثل تصرفات الشخصيات وإعداداتها والتفاصيل الأخرى ذات الصلة. يتيح ذلك للأفراد المكفوفين أو ضعاف البصر تكوين صورة ذهنية للمشاهد وفهم سياق العرض.

تعد إمكانية الوصول جانبًا حاسمًا في مهمة CBC للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الكنديين. من خلال تقديم التسميات التوضيحية المغلقة والفيديو الموصوف على برامجها، تضمن CBC أن الجميع، بغض النظر عن قدراتهم، يمكنهم الاستمتاع بالمحتوى الذي ينتجونه والاستفادة منه.

ترحب CBC بالتعليقات حول تدابير إمكانية الوصول الخاصة بها، لأنها تساعدها باستمرار على التحسين ومعالجة أي تحديات يواجهها المستخدمون ذوو الإعاقة. وهذا يسمح لهم بتلبية الاحتياجات المتنوعة لجمهورهم، مما يجعل منتجاتهم أكثر سهولة وشمولاً لجميع الأفراد في جميع أنحاء البلاد.

في الختام، يظهر التزام CBC بإمكانية الوصول من خلال تنفيذها لميزات مثل التسميات التوضيحية المغلقة والفيديو الموصوف. تتيح أماكن الإقامة هذه للأفراد الذين يعانون من تحديات سمعية وبصرية وحركية ومعرفية التفاعل بشكل كامل مع محتوى CBC. من خلال إعطاء الأولوية للشمولية، تضمن CBC حصول جميع الكنديين على فرص متساوية للوصول إلى منتجاتها وفرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج.

التعاريف:

– التسمية التوضيحية المغلقة: النص المعروض على الشاشة والذي يتوافق مع العناصر الصوتية لبرنامج ما، وهو مصمم للأفراد الذين يعانون من ضعف السمع.

– فيديو موصوف: وصف صوتي للعناصر المرئية لبرنامج ما، مخصص للأفراد ذوي الإعاقة البصرية.

مصادر:

– إمكانية الوصول إلى CBC

– جوهرة سي بي سي