تقنية جديدة تجمع بين طرق التصوير لتصور العمليات داخل الخلايا

يقوم فريق من الباحثين بقيادة بيتر دالبيرج في مختبر المسرع الوطني SLAC بتطوير تقنية تجمع بين طرق التصوير للتصوير المقطعي الإلكتروني المبرد (cryo-ET) والمجهر الفلوري فائق الدقة لتصور العمليات داخل الخلايا بتفاصيل عالية. يهدف Dahlberg إلى دمج مزايا كلا التقنيتين، مما يسمح بتحديد جزيئات حيوية محددة وإلقاء نظرة شاملة على سياقها الخلوي.

يعتبر الفحص المجهري الفلوري فائق الدقة فعالا في تتبع الجزيئات الفردية، لكنه يفتقر إلى المعلومات حول البيئة الخلوية المحيطة. من ناحية أخرى، يوفر Cryo-ET صورًا عالية الدقة للخلايا ولكن لا يمكنه تحديد وتتبع الجزيئات الفردية. تعالج تقنية دالبيرج، التي تسمى "التصوير المقطعي بالضوء والإلكترون المقطعي فائق التبريد"، هذا القيد من خلال تراكب الصور التي تم الحصول عليها من خلال كلتا الطريقتين لتوفير تصور واضح للجزيء المستهدف والمناطق المحيطة به.

ومع ذلك، فإن الجمع بين هذه التقنيات يتطلب تحسينًا كبيرًا وتعديلات على المجهر. يعمل Dahlberg وفريقه على تحسين نظام طحن الشعاع الأيوني المركّز باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح المرفق (FIB-SEM) للتغلب على التحديات مثل خلايا التجميد السريع على شبكة صغيرة وضمان توافق طريقتي التصوير.

ولتحقيق ذلك، قام Dahlberg بتعديل FIB-SEM بإضافة مجهر ضوئي. يسمح هذا التعديل بجمع بيانات الفحص المجهري الفلوري دون الحاجة إلى تحريك الشبكة، وبالتالي تقليل الأضرار المحتملة والتلوث.

وقد استخدم الفريق بالفعل هذه التقنية لدراسة سلوك البروتينات داخل الخلايا البكتيرية Caulobacter crescentus، والتي تخضع لانقسام غير متماثل. وقد قدمت النتائج رؤى قيمة حول العمليات داخل الخلايا ولديها القدرة على تسليط الضوء على آليات مماثلة في الخلايا البشرية.

إن Dahlberg وفريقه متحمسون للاستفادة الكاملة من المجهر المعدل ومواصلة تطوير هذه التقنية. ومن خلال الجمع بين تقنية cryo-ET والمجهر الفلوري فائق الدقة، يهدفون إلى كشف أسرار الآلات الجزيئية التي تقود العمليات الخلوية الأساسية.

المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2020)، DOI: 10.1073/pnas.2001849117