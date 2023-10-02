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نجحت كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا في تسليم عينة من الكويكب إلى ولاية يوتا

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 2، 2023
نجحت كبسولة OSIRIS-REx التابعة لناسا في تسليم عينة من الكويكب إلى ولاية يوتا

حققت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا إنجازًا هامًا، حيث هبطت كبسولتها التي تحتوي على عينات من كويكب بنجاح في ولاية يوتا. وقد تم تجهيز الكبسولة بمعدات استشعار موضوعة عند نقطة ذروة التسخين أثناء رحلتها.

في وقت مبكر من يوم 24 سبتمبر، هبطت المركبة الفضائية بالمظلة في ساحة اختبار دوجواي التابعة لوزارة الدفاع في منطقة الاختبار والتدريب في يوتا، والتي تقع على بعد حوالي 80 ميلاً غرب مدينة سولت ليك. تهدف مهمة OSIRIS-REx إلى جمع عينات من كويكب وإعادتها إلى الأرض لمزيد من الدراسة.

تعد مهمة Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) أول مهمة لناسا لإرجاع عينة من القطع والأجزاء من كويكب. سافرت المركبة الفضائية إلى كويكب يُدعى بينو واستخدمت ذراعًا آلية لجمع المواد من سطحه.

كانت معدات الاستشعار الموضوعة تحت نقطة ذروة التسخين أثناء نزول الكبسولة حاسمة في مراقبة درجة الحرارة والظروف الأخرى. ستوفر هذه البيانات رؤى قيمة حول عملية إعادة الدخول وتساعد في تحسين المهام المستقبلية التي تتضمن عودة العينة.

تعد مهمة إعادة العينات الناجحة التي قامت بها ناسا إنجازًا كبيرًا في مجال استكشاف الفضاء. ستزود العينات المجمعة العلماء بمعلومات قيمة حول تكوين الكويكبات وأصلها. ستساهم هذه البيانات في فهمنا لتكوين النظام الشمسي وتطوره.

تمثل مهمة OSIRIS-REx خطوة كبيرة إلى الأمام في استكشافنا للكويكبات وإمكانية الاستفادة من مواردها في المستقبل. سيكشف التحليل الإضافي للعينات عن رؤى جديدة ويمهد الطريق لمهمات مستقبلية تستهدف الكويكبات للاستكشاف العلمي واستخراج الموارد المحتملة.

مصادر:

- جامعة جونز هوبكنز/بنجامين فرناندو (حقوق الصورة)
– ناسا (مهمة OSIRIS-REx)

By غابرييل بوتا

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