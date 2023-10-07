توفر آثار الأقدام القديمة في نيو مكسيكو رؤية جديدة للوجود البشري في الأمريكتين

أكد بحث جديد أن آثار الأقدام البشرية المتحجرة الموجودة في نيو مكسيكو هي على الأرجح أقدم دليل مباشر على الوجود البشري في الأمريكتين. يعود تاريخ آثار الأقدام في الأصل إلى ما يقرب من 22,000 سنة مضت، ولكن نشأ الجدل في ذلك الوقت. ومع ذلك، فقد أكدت الآن طريقتان إضافيتان للتأريخ التقدير الأولي، مما قد يؤدي إلى حل النزاع.

وفي عام 2021، تم اكتشاف أكثر من 60 آثار أقدام محفوظة في الطين القديم بالقرب من بحيرة نيو مكسيكو السابقة. ومن خلال تأريخ بذور النباتات المائية التي تم العثور عليها بالقرب من آثار الأقدام عبر طبقات صخرية مختلفة، قدر العلماء أن البشر كانوا موجودين في المنطقة منذ ما بين 23,000 إلى 21,000 سنة.

يتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد السائد بأن المستوطنين الأوائل في أمريكا الشمالية وصلوا منذ حوالي 16,000 إلى 14,000 سنة عبر جسر بري سيبيري. تؤكد كاثلين سبرينغر، الجيولوجية والمؤلفة المشاركة في الدراسة، أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن آثار الأقدام هذه وآثارها على فهمنا للهجرة البشرية المبكرة.

جوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء والطب تُمنح لعلماء رائدين

مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 للعلماء مونجي جي باوندي، ولويس إي بروس، وأليكسي إيكيموف لاكتشافهم وتركيبهم للنقاط الكمومية. النقاط الكمومية هي جسيمات نانوية ذات خصائص فريدة، ويحدد حجمها خصائصها. تُستخدم هذه الجسيمات الآن على نطاق واسع في شاشات التلفزيون ومصابيح LED وغيرها من التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء إلى بيير أغوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير لطرقهم التجريبية التي تولد نبضات الأتوثانية من الضوء لدراسة ديناميات الإلكترون في المادة. لقد كان عملهم الرائد باستخدام نبضات الأتو ثانية الضوئية فعالاً في تعزيز فهمنا لسلوك المادة.

ذهبت جائزة نوبل للطب إلى كاتالين كاريكو ودرو وايزمان لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد، والتي مكنت من تطوير لقاحات mRNA فعالة ضد كوفيد-19. وكان لمساهماتهم تأثير كبير على المعركة العالمية ضد الوباء.

باحث هولندي يتنبأ بحدوث زلزال في باكستان

ألمح الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس، المعروف بتنبؤاته المتعلقة بالزلازل، إلى احتمال وقوع زلزال كبير في باكستان خلال 48 ساعة. وكانت توقعات هوجربيتس السابقة في تركيا وسوريا دقيقة، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بادعائه الأخير.

وبينما لا يزال المجتمع العلمي متشككًا في التنبؤات المتعلقة بالزلازل، تشير التقارير إلى أن باكستان تأخذ هذه التنبؤات على محمل الجد. كان الإنترنت مليئًا بالتكهنات حول إمكانية التنبؤ بالزلازل للمساعدة في منع الأضرار.

الكشف عن ديناصور جديد في إسبانيا

تم الكشف عن ديناصور صوربودي جديد، يُدعى جارومباتيتان، في إسبانيا. يعود تاريخ هذا الديناصور إلى 122 مليون سنة، ويقدم معلومات قيمة عن تطور الديناصورات. يبلغ طول جارومباتيتان 10 أمتار، وكان لديه فقرات يبلغ طولها مترًا ويعتمد على مشط القدم للتحرك، ويتبنى مشية تشبه رؤوس أصابع القدم. تم اقتراح خطواته الواسعة أثناء الحركة من خلال عظم الفخذ المائل إلى الداخل.

كان هذا الحيوان رباعي الأرجل العاشب يستهلك ما بين 30 إلى 40 كيلوجرامًا من الطعام يوميًا، مما يشير إلى شهيته الهائلة. من المحتمل أنها كانت تسكن مصبات الأنهار الواقعة بين الجبال وتتجول عبر غابات شاسعة مليئة بالأشجار الكبيرة القادرة على الحفاظ على حجمها الضخم.

مصادر:

- وكالة انباء

- جائزة نوبل