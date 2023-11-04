كوكب خارجي جديد اكتشفه تلسكوب كيبلر التابع لناسا

حقق تلسكوب كيبلر الفضائي التابع لناسا اكتشافًا رائدًا هذا الأسبوع، حيث كشف النقاب عن نظام شمسي غريب لم يكن معروفًا من قبل يسمى Kepler-385. يتكون هذا النظام الاستثنائي من سبعة كواكب، جميعها أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون. تدور الكواكب حول نجم يشبه الشمس، وهو أكبر قليلاً وأكثر سخونة من شمسنا.

يتعرض كل كوكب من الكواكب في Kepler-385 لحرارة شديدة من نجمه. ويعتقد أن الكوكبين الأولين صخريان مع غلاف جوي رقيق، أكبر قليلا من الأرض. من ناحية أخرى، يبلغ حجم الكواكب الخمسة المتبقية ضعف حجم الأرض تقريبًا، ومن المتوقع أن يكون لها غلاف جوي سميك يحيط بها.

يعد هذا الاكتشاف المهم جزءًا من كتالوج كيبلر الجديد، والذي يتضمن حوالي 4,400 كوكب مرشح وأكثر من 700 نظام متعدد الكواكب. سيواصل العلماء وعلماء الفلك دراسة كيبلر-385 والكواكب الأخرى في كتالوج كيبلر للحصول على فهم أفضل لهذه العوالم البعيدة وقابليتها للسكن.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو كيبلر-385؟

كيبلر-385 هو نظام شمسي غريب اكتشفه تلسكوب كيبلر الفضائي التابع لناسا. ويتكون من سبعة كواكب، جميعها أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون، وتدور حول نجم يشبه الشمس.

2. ما مدى حرارة الكواكب في كوكب كيبلر 385؟

تتعرض الكواكب في Kepler-385 لحرارة شديدة من نجمها.

3. ما هي أحجام الكواكب في كبلر 385؟

الكوكبان الأولان في كيبلر 385 صخريان وأكبر قليلا من الأرض، في حين أن الكواكب الخمسة الأخرى يبلغ حجمها ضعف حجم الأرض تقريبا.

4. ما أهمية هذا الاكتشاف؟

يوفر اكتشاف Kepler-385 والكواكب الأخرى في كتالوج Kepler رؤى قيمة حول تنوع أنظمة الكواكب الخارجية وإمكاناتها للسكن.

5. ما هو الغرض من مهمة كيبلر؟

تهدف مهمة كيبلر إلى اكتشاف وتوصيف كواكب شبيهة بالأرض تدور حول نجوم أخرى في مجرتنا.

(المصدر: ناسا)