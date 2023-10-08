الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل لعام 2023

تم هذا الأسبوع الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء لعام 2023. وحصلت كاتالين كاريكو ودرو وايزمان على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديل قاعدة النيوكليوزيد، مما أدى إلى تطوير جزيئات فعالة. لقاحات mRNA ضد كوفيد-19. مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء إلى بيير أغوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير لجهودهم في تطوير أدوات جديدة واستكشاف عالم الإلكترونات. مُنح مونجي جي. باوندي، ولويس إي. بروس، وأليكسي إكيموف جائزة نوبل في الكيمياء لاكتشافهم وتركيبهم النقاط الكمومية.

الغموض المحيط بالمجرات الأولى في الكون

قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي رؤى قيمة حول التاريخ المبكر للكون، حيث كشف عن مجموعة من المجرات التي يعود تاريخها إلى الفجر الكوني. ومع ذلك، فقد حير العلماء من وجود مجرات تبدو ناضجة وضخمة خلال هذه الفترة المبكرة. تشير دراسة حديثة إلى أن هذه المجرات ربما كانت أصغر من المتوقع ولكنها ظهرت مشرقة بسبب انفجارات تكوين النجوم. وهذا الانطباع الخادع عن الكتلة الكبيرة حير العلماء وتحدى توقعاتهم.

تأثير القمر الصناعي BlueWalker 3 على علم الفلك

نشر العلماء دراسة في مجلة Nature، توضح بالتفصيل تأثير النموذج الأولي للقمر الصناعي BlueWalker 3 على علم الفلك. يعد هذا القمر الصناعي، الذي طورته شركة AST SpaceMobile، جزءًا من كوكبة تهدف إلى تقديم خدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض في جميع أنحاء العالم. أظهرت الملاحظات أن BlueWalker 3 هو أحد أكثر الأجسام سطوعًا في سماء الليل، حيث يتفوق على جميع النجوم باستثناء ألمع النجوم.

ISRO تستعد لمهمة Gaganyaan

تجري منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) الاستعدادات لاختبارات الطيران غير المأهولة لمهمة غاغانيان. من المتوقع أن تتم مهمة إجهاض مركبة اختبار الطيران-1 (TV-D1) بحلول نهاية أكتوبر 2023 من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا. وتهدف مهمة غاغانيان إلى إظهار القدرة على إطلاق البشر إلى مدار أرضي منخفض وإعادتهم بأمان إلى الأرض عن طريق الهبوط في خليج البنغال أو بحر العرب.

لقاح الملاريا فعال وغير مكلف

قامت جامعة أكسفورد بتطوير لقاح جديد للملاريا يسمى R21/MatrixM. تم تصنيعه من قبل معهد الأمصال الهندي، وتم اختباره في تجربة المرحلة الثالثة في أربع دول أفريقية وأظهر فعالية لقاح تزيد عن 3٪. وهذا أعلى من لقاح الملاريا الموصى به سابقًا، RTS,S/AS75، والذي بلغت فعاليته 01% في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و5 شهرًا. واللقاح الجديد فعال بشكل خاص في المناطق التي تكون فيها الملاريا موسمية.

آثار أقدام بشرية قديمة في نيو مكسيكو

أكد بحث جديد وجود آثار أقدام بشرية قديمة في حديقة وايت ساندز الوطنية في نيو مكسيكو. كشفت تقنيات التأريخ بالكربون المشع والتلألؤ المحفز بصريًا أن آثار الأقدام هذه تعود إلى حوالي 21,000 إلى 23,000 سنة مضت، خلال العصر الجليدي الأخير. ويشير هذا الاكتشاف إلى أن الإنسان العاقل سكن بالفعل أمريكا الشمالية في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا، حتى في ظل ظروف غير مضيافة.

أول آثار الثعابين المكتشفة في جنوب أفريقيا

حدد العلماء أول أثر لثعبان في السجل الأحفوري في الساحل الجنوبي لمدينة كيب بجنوب أفريقيا. يعود تاريخ هذه الحفرية الأثرية، التي تم العثور عليها في محمية ووكر باي الطبيعية، إلى عصر البليستوسين منذ ما بين 93,000 و83,000 سنة مضت. ويعتقد أنه تم صنعه بواسطة الأفعى المنتفخة (Bitis arietans). يسد هذا الاكتشاف فجوة في السجل الأحفوري الأثري لعصر البليستوسين من المنطقة، والتي كانت تهيمن عليها في السابق مسارات الثدييات والطيور والزواحف.