يحتوي قمر المشتري أوروبا على ثاني أكسيد الكربون، مما يزيد من إمكانية الحياة

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا اكتشافًا مهمًا فيما يتعلق بالقمر الجليدي لكوكب المشتري، أوروبا. اكتشف التلسكوب ثاني أكسيد الكربون على سطح أوروبا، وهو عنصر حيوي للحياة. أثار هذا الاكتشاف احتمالًا مثيرًا بأن أوروبا قد تكون قادرة على دعم الحياة. يشير التحليل إلى أن ثاني أكسيد الكربون نشأ من المحيط الموجود تحت سطح أوروبا، بدلاً من أن يتم نقله عن طريق النيازك أو مصادر خارجية أخرى. علاوة على ذلك، يبدو أن ثاني أكسيد الكربون قد تم ترسبه مؤخرًا نسبيًا على مقياس زمني جيولوجي.

في اختراق آخر لاستكشاف الفضاء، نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا في استرداد عينة من الكويكب المسمى بينو. وأسقطت المركبة الفضائية الآلية، التي انطلقت إلى الفضاء في عام 2016، عينة الكويكب في كبسولة في ولاية يوتا في 24 سبتمبر. ومن المتوقع أن توفر العينة، المكونة من مواد غنية بالكربون، رؤى قيمة حول ولادة نظامنا الشمسي و أصول الحياة على الأرض.

من المؤسف أن مركبتي الهبوط على القمر والمركبة الجوالة الهنديتين، تشاندرايان 3، وبراجيان على التوالي، فشلتا في الاستجابة لنداءات الإيقاظ بعد دخولهما في حالة سبات في أوائل سبتمبر/أيلول. ولم تنجح الجهود المبذولة لإعادة الاتصال بالمركبة الفضائية منذ 22 سبتمبر. ومع ذلك، لا تزال سلطات الفضاء الهندية تأمل في أن تظهر المركبة علامات النشاط في الأسبوعين المقبلين. صنع كل من Chandrayaan-3 وPragyan التاريخ كأول جسمين من صنع الإنسان يهبطان في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر، مما عزز الهند باعتبارها الدولة الرابعة التي تحقق الهبوط على سطح القمر.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط الصين لإطلاق القمر الصناعي Xihe-2 لاستكشاف الطاقة الشمسية في عام 2026. وسينطلق هذا القمر الصناعي في مدار غير مستكشف سابقًا بين الأرض والشمس. وتشمل أهدافها الأساسية دراسة أصل وتطور المجال المغناطيسي في المناطق النشطة للطاقة الشمسية واكتساب فهم أعمق للبنية ثلاثية الأبعاد والآليات الفيزيائية للانفجارات الشمسية. وسيصبح Xihe-2 أيضًا أول مسبار اصطناعي في العالم يصل إلى نقطة Sun-Earth Lagrange L5، وهو موقع مفيد استراتيجيًا لأبحاث ومراقبة الطقس الفضائي.

تستمر هذه التطورات الأخيرة في استكشاف الفضاء في توسيع فهمنا للكون وإمكانات الحياة خارج الأرض.