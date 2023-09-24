ماذا يعني أن تكون إنسانا؟

لقد اعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن الإنسان العاقل، بأفكاره المعقدة وعواطفه العميقة، كان البشر الحقيقيين الوحيدين الذين ساروا على الأرض على الإطلاق، في حين كان يُنظر إلى الأشكال السابقة، مثل إنسان النياندرتال، على أنها مجرد خطوات على طول المسار التطوري. ومع ذلك، فإن التطورات الحديثة في تكنولوجيا الحمض النووي القديمة قد تحديت هذا المنظور وتكشف عن صورة أكثر تعقيدًا لتاريخ البشرية.

لقد سمح ظهور تكنولوجيا الحمض النووي القديمة للباحثين باستخراج المواد الوراثية من أنواع أشباه البشر القديمة، بما في ذلك أسلافنا الأوائل والمجموعات الأخرى ذات الصلة التي سارت على قدمين. ومن خلال تحليل الحمض النووي، اكتشف العلماء أن جنسنا البشري تعايش مع أنواع مختلفة من البشر الأوائل، مثل إنسان النياندرتال، والدينيسوفان، وغيرهم من "المجموعات الأشباح" المعروفة فقط من خلال الأدلة الجينية.

تشير هذه النتيجة إلى أننا لسنا مميزين كما كنا نظن سابقًا، وأن المجموعات البشرية الأخرى المنقرضة كانت مشابهة لنا في العديد من النواحي. كان لهذه المجموعات تفاعلات وثيقة مع أسلافنا، بما في ذلك احتمالية التهجين. كشف تحليل الحمض النووي أن الإنسان العاقل تزاوج مع إنسان النياندرتال والدينيسوفان، كما تم العثور على أدلة على مجموعات أخرى غير معروفة في شفرتنا الوراثية.

وخلافا للاعتقادات السابقة، تظهر هذه الاكتشافات أن الأنواع البشرية السابقة كانت لها سلوكيات معقدة، مثل صناعة الفن، واستخدام الأدوات، وحتى ممارسات الدفن. إن فكرة أن الإنسان الحديث كان قمة التطور قد تم تحديها من خلال هذه النتائج، مما دفع العلماء إلى إعادة تقييم فكرة التفرد البشري.

إن الفهم الجديد للتاريخ البشري يسلط الضوء على الترابط والأصل المشترك بين الأنواع البشرية المختلفة. إنه يشير إلى أننا لسنا "النوع" الوحيد من البشر الذي كان موجودًا، بل نمثل فرعًا واحدًا من شجرة عائلة متنوعة. ومن خلال دراسة الحمض النووي القديم والأدلة الأثرية، يأمل العلماء في مواصلة كشف قصة ما يعنيه حقًا أن تكون إنسانًا.

مصادر:

– https://www.smithsonianmag.com/smart-news/ancient-dna-reveals-humans-interbred-many-other-groups-180976436/

- https://www.nature.com/articles/d41586-019-01031-x