لماذا تتغير ألوان السماء؟ فهم العلم وراء ذلك

هل تساءلت يومًا لماذا تتغير ألوان السماء طوال اليوم؟ سواء كان ذلك السماء الزرقاء الجميلة في يوم مشمس أو الألوان النابضة بالحياة لغروب الشمس، هناك سبب علمي وراء تغيرات الألوان هذه.

لفهم سبب ظهور السماء باللون الأزرق في يوم مشمس، علينا أن ننظر إلى كيفية وصول ضوء الشمس إلى الأرض. يتكون ضوء الشمس من ألوان مختلفة وطاقة تنتقل على شكل موجات. ولو وجهنا ضوء الشمس من خلال منشور بلوري لرأينا فصل الألوان على شكل قوس قزح. يُعرف هذا بطيف الضوء المرئي ويتضمن ألوانًا مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي.

يعتمد اللون الذي ندركه على الطول الموجي للضوء. تظهر الأطوال الموجية الأطول باللون الأحمر، بينما تظهر الأطوال الموجية الأقصر والأكثر تقطعًا باللون الأزرق أو الأرجواني. عندما يدخل ضوء الشمس الغلاف الجوي للأرض، فإنه يصبح متناثرا بواسطة الغازات الموجودة. ينثر الغلاف الجوي في المقام الأول الأطوال الموجية الزرقاء، ولهذا السبب نرى سماء زرقاء في يوم صافٍ. أما الألوان الأخرى فلا تزال موجودة ولكنها غير متناثرة، مما يعطي مظهر السماء البيضاء.

يحدث قوس قزح عندما تعمل قطرات المطر كمنشور صغير، حيث تعمل على ثني الضوء وفصله إلى ألوان مختلفة. حتى السحب يمكن أن تعرض تلميحات بألوان مختلفة، خاصة أثناء شروق الشمس أو غروبها. تتكون السحب من قطرات الماء وبلورات الثلج، والتي تساهم أيضًا في فصل الألوان.

أثناء شروق الشمس وغروبها، تنتقل أشعة الشمس عبر المزيد من الغلاف الجوي للأرض. وينتج عن ذلك انخفاض في تشتت الأطوال الموجية الزرقاء، مما يسمح للألوان الدافئة بأن تكون أكثر وضوحًا لأعيننا. إن الجمع بين الظروف الجوية وزاوية الشمس ينتج الألوان المذهلة التي نربطها بشروق الشمس وغروبها.

ومع ذلك، هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على لون السماء. يمكن أن تساهم جزيئات الغبار الكبيرة والتلوث ودخان حرائق الغابات وبخار الماء ومستويات الأوزون الضعيفة في ظهور السماء باللون الأحمر أو غيرها من الألوان غير العادية. تُستخدم الأقمار الصناعية مثل تلك التي تديرها وكالة ناسا للكشف عن الهباء الجوي، مما يوفر للمتنبئين معلومات قيمة حول جودة الهواء.

وفي الختام، فإن الألوان التي نراها في السماء تتأثر بتشتت الضوء، والظروف الجوية، ووجود الجزيئات. سواء كانت السماء زرقاء صافية أو غروب الشمس لالتقاط الأنفاس، فإن فهم العلم وراء هذه التغييرات اللونية يضيف طبقة إضافية من التقدير إلى محيطنا الطبيعي.

المصدر: CBS News، كايلي ميلر - خبير أرصاد جوية معتمد من الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية