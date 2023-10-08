هذا الأسبوع في أخبار العلوم: اكتشاف كنوز الفايكنج، واللب الداخلي للأرض الناعمة، والفائزين بجائزة نوبل

في عالم الآثار، كان أسبوعًا مثيرًا مليئًا باكتشاف القطع الأثرية والكنوز المذهلة. في النرويج، تم العثور على كنز من الفايكنج يعود تاريخه إلى 1,200 عام في الفناء الخلفي لمنزل إحدى العائلات. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف تماثيل ذهبية تصور آلهة إسكندنافية، أقدم حتى من كنز الفايكنج، في النرويج أيضًا. يكشف حجر Jelling Stone الشهير في الدنمارك، والذي يقدم أول ذكر للاسم الحديث للبلاد، عن رؤى جديدة حول منشئه. هذه النتائج هي مجرد لمحة من الاكتشافات العديدة في علم الآثار هذا الأسبوع.

وبالتعمق في كوكبنا، توصل العلماء إلى اكتشاف مفاجئ حول اللب الداخلي للأرض. كان يُعتقد سابقًا أنها عبارة عن كرة صلبة من المعدن، وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن اللب الداخلي لين بشكل مدهش وأقل صلابة مما كان يعتقد سابقًا. ويمكن أن تعزى هذه النعومة إلى الذرات المفرطة النشاط. وفي أخبار أخرى متعلقة بالأرض، تكشف بيانات الأقمار الصناعية أن ثقب الأوزون هذا العام قد زاد إلى حوالي ضعف حجم القارة القطبية الجنوبية، مع احتمال أن يساهم ثوران بركان تونغا تحت الماء في عام 2021 في هذا التوسع.

في مغامرة خارج كوكبنا، يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي إدهاش العلماء باكتشافاته الرائعة. وقد لوحظت أجسام مارقة ومجرات "مستحيلة" تكسر الفيزياء. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك عشرات الأجسام خارج بلوتو والتي يمكن أن تكشف عن قسم غير معروف سابقًا من نظامنا الشمسي.

وفي مجال الصحة، تمت الموافقة على لقاح محدث لكوفيد-19 طورته شركة نوفافاكس من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وفي دراسة أجريت على القوارض، تم اكتشاف أن الخلايا العصبية ليست الخلايا الوحيدة المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ. علاوة على ذلك، قد تؤثر العوامل الوراثية على نجاح الأفراد الذين يفكرون في اتباع نظام غذائي نباتي.

مع حلول شهر أكتوبر يأتي موسم جوائز نوبل. تم منح جوائز الفيزياء والكيمياء والطب لإنجازات ملحوظة مثل إنشاء شرائح صغيرة من الضوء، واكتشاف النقاط الكمومية الغريبة، والعمل الرائد على لقاحات mRNA.

من بين الصور الرائعة التي تمت مشاركتها هذا الأسبوع، لقطة شاشة لشيطان غبار على سطح المريخ تم التقاطها بواسطة مركبة ناسا المتجولة. يصل ارتفاع شيطان الغبار إلى حوالي 1.2 ميل، مما يجعله أطول بخمس مرات من مبنى إمباير ستيت.

في الأسبوع المقبل، ستتاح لمراقبي السماء في مناطق معينة من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية الفرصة لمشاهدة كسوف الشمس على شكل "حلقة النار". ومع ذلك، فمن المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم النظر مباشرة إلى الشمس. إن استخدام أدوات مشاهدة الكسوف التي يمكنك صنعها بنفسك، أو النظارات الخاصة، أو كرات الديسكو سيمكن من المراقبة الآمنة لهذا الحدث السماوي.

مصادر:

– الاكتشافات الأثرية: العلوم الحية

- لب الأرض الداخلي: العلوم الحية

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي: العلوم الحية

- أخبار الصحة: ​​العلوم الحية

– جوائز نوبل: العلوم الحية

– شيطان غبار المريخ: العلوم الحية

- كسوف الشمس: العلوم الحية