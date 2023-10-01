اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي حلقة أينشتاين والمستعر الأعظم القديم

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي اكتشافات رائعة هذا الأسبوع. لقد التقطت صورة مذهلة لـ "حلقة أينشتاين"، وعثرت على مستعر أعظم قديم يمكن أن يحل أحد أكبر ألغاز الكون، ولاحظت آلاف المجرات الشبيهة بدرب التبانة في موقع غير متوقع. تُظهر هذه النتائج القدرات المذهلة للتلسكوب في استكشاف الفضاء السحيق.

في نظامنا الشمسي، تعرض المذنب نيشيمورا لعاصفة شمسية، مما سلط الضوء على الطبيعة الديناميكية لجوارنا السماوي. بالإضافة إلى ذلك، عاد رائد الفضاء فرانك روبيو من محطة الفضاء الدولية، محطمًا الأرقام القياسية طوال مدة إقامته. كما طور العلماء أيضًا ذكاءً اصطناعيًا يمكنه اكتشاف الحياة الغريبة، على الرغم من أن تفاصيل عمله لا تزال قيد الاستكشاف.

وبالانتقال إلى عالم الثدييات المائية، فقد لوحظ أن الحيتان الحدباء تنخرط في سلوك يسمى "عشب البحر"، حيث تستخدم الأعشاب البحرية لتنظيف نفسها. ومع ذلك، كان لهذا السلوك عواقب سلبية على بعض الحيتان القاتلة الانتهازية، التي أصبحت ضحية لتفاعلها الجديد مع الحيتان.

وفي أخبار مؤسفة للثدييات، من المتوقع أن تصبح القارة العملاقة التالية، بانجيا ألتيما، ساخنة بشكل لا يطاق خلال الـ 250 مليون سنة القادمة، مما يجعل تكيف الثدييات مستحيلا. ومع ذلك، فإن هذا يمثل مصدر قلق للمستقبل البعيد، وليس تهديدًا فوريًا.

وعلى جبهة الرعاية الصحية، يقوم العلماء باختبار "لقاح معكوس" يعمل على قمع جهاز المناعة بشكل انتقائي. وقد أظهر هذا النهج نتائج واعدة في علاج حالة شبيهة بالتصلب المتعدد لدى الفئران، مما زاد الأمل في تطبيقات محتملة على البشر. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن عقار مولنوبيرافير المضاد للفيروسات يؤثر على تطور الفيروس المسؤول عن كوفيد-19. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآثار المترتبة على هذه النتيجة على انتقال العدوى وظهور متغيرات جديدة.

في العالم القديم، يحتوي لوح طيني قديم تم اكتشافه مؤخرًا في تركيا على كلمات من لغة هندية أوروبية "مفقودة" تم التحدث بها منذ أكثر من 3,000 عام. على الرغم من أن معاني هذه الكلمات لا تزال قيد فك رموزها، إلا أن العلماء يدركون أنها جزء من نص طقسي، مما يوفر نظرة ثاقبة لممارسات ومعتقدات الحضارات القديمة.

وأخيرًا، قطع العلماء خطوات واسعة في مجال الانتشار، وهي ظاهرة تسمح بالكتابة على الماء. على الرغم من صعوبة النطق، إلا أن الانتشار يقدم تطبيقات عملية لوضع علامات على الأسطح المائية بالكلمات أو الصور.

تُظهر هذه الاكتشافات المتنوعة اتساع نطاق الاستكشاف العلمي وسعينا المستمر للمعرفة حول عالمنا والحضارات القديمة وتعقيدات العالم الطبيعي.

مصادر:

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا

– العلوم الحية: “اللقاح العكسي” لمرض التصلب المتعدد لدى الفئران