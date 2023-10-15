أخبار العلوم: خزان المياه المخفي، "إخبار" الدماغ عن الذكريات الكاذبة، وإشادة لجيمي بافيت

في أخبار العلوم هذا الأسبوع، حدثت العديد من الاكتشافات والأحداث المثيرة. أولاً، تم العثور على خزان مياه ضخم مختبئًا تحت قاع المحيط في جنوب المحيط الهادئ. ويضيف هذا الاكتشاف المهم إلى فهمنا للتاريخ الجيولوجي للأرض وتكوين قشرتها. بالإضافة إلى ذلك، تم رسم خريطة كاملة لزيلانديا، وهي قارة مخفية في جنوب المحيط الهادئ.

وفي اكتشاف رائع آخر، اكتشف العلماء أن الحمض النووي للإنسان البدائي المرتبط بزيادة حساسية الألم قد يكون أكثر شيوعًا في المجموعات السكانية ذات الأصول الأمريكية الأصلية. تلقي هذه الدراسة الضوء على العلاقة المعقدة بين علم الوراثة وإدراك الألم.

هل سبق لك أن واجهت ذكرى كاذبة؟ وجد الباحثون أن الدماغ قد يكون قادرًا على التمييز بين الذكريات الحقيقية والذكريات الكاذبة. توفر هذه النتيجة نظرة ثاقبة حول كيفية معالجة الدماغ للذكريات وتخزينها.

بالانتقال إلى مملكة الحيوان، تم العثور على إناث الضفادع تتظاهر بالموت لتجنب تقدم الذكور. يعد هذا السلوك تكيفًا فريدًا يساعد الإناث على التنقل في بيئتها وحماية نفسها.

وفي أخبار الفضاء، كشفت وكالة ناسا عن مهمة إعادة عينة كويكب بينو، والتي تهدف إلى جمع ودراسة عينات من هذه الصخرة الفضائية. بالإضافة إلى ذلك، تمت ملاحظة آثار اصطدام كوكبين ضخمين في نظام نجمي بعيد، مما يوفر معلومات قيمة حول تصادمات الكواكب.

وأخيراً، تم تكريم الراحل جيمي بافيت على شكل حلزون بحري أصفر لامع تم اكتشافه حديثاً. يعد هذا المخلوق الصغير بمثابة تذكير بإرث بافيت باعتباره أسطورة الصخور الاستوائية.

وفي أخبار أخرى متعلقة بالعلوم، فاز لوران باليستا، المصور الفرنسي تحت الماء وعالم الأحياء البحرية، بجائزة مصور الحياة البرية لهذا العام عن صورته المذهلة لسرطان حدوة الحصان الذهبي في بيئته الطبيعية. وتظهر الصورة جمال وأهمية هذه الأنواع القديمة والمهددة بالانقراض.

هذه مجرد أمثلة قليلة من عالم العلوم هذا الأسبوع، مما يدل على الطبيعة المتطورة للاستكشاف والاكتشاف العلمي.

مصادر:

- "تم العثور على خزان مياه ضخم مختبئًا تحت قاع المحيط" - [اسم المصدر]

- "تم العثور على رابط بين الحمض النووي للنياندرتال وحساسية الألم" - [اسم المصدر]

- "يمكن للدماغ التمييز بين الذكريات الحقيقية والكاذبة" - [اسم المصدر]

- "إناث الضفادع تلعب دور الموتى لتجنب التزاوج" - [اسم المصدر]

- "ناسا تكشف عن مهمة إعادة عينة من كويكب بينو" - [اسم المصدر]

- "اصطدام كوكبين ضخمين في نظام نجمي بعيد" - [اسم المصدر]

- "إرث جيمي بافيت لا يزال قائمًا في حلزون البحر المكتشف حديثًا" - [اسم المصدر]

- "سرطان حدوة الحصان الذهبي يفوز بجائزة مصور الحياة البرية لهذا العام" - [اسم المصدر]